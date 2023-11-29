Sağanak Yağış Balıkesir'i Vurdu: Ev ve İş yerlerini Su Bastı 11 Kişi Mahsur Kaldı!

Gece saatlerinde gerçekleşen yağışlar Edremit ilçesinde yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yerleşim yerlerini su bastı cadde ve sokaklar sulara teslim oldu. Vatandaşlara zor anlar yaşatan su baskınları dere taşması sonucu üst seviyelere ulaştı. Bölgede bulunan 110 ev ve işyeri sular altında kaldı. 11 kişi ise mahsur kaldıkları yerden ekiplerin yardımı ile tahliye edildi.

Rüzgardan nasibini balıkçı tekneleri de aldı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile sürüklenen tekneler telefon kameraları ile kayıt altına alındı. Sürüklenen tekneler bir süre devam ettikten sonra köprü altında takılı kaldı ve alabora olarak battı. Yağışın etkisi sabah saatlerinde azalırken, gün aydığında yağışın oluşturduğu hasar daha net anlaşıldı.





Valilikten Açıklama Geldi

Bölgeyle ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yoğun yağmur sonrası Kaz Dağları'nda metrekare başına 350 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Su baskınlarının yaşandığı Altınoluk Mahallesi'nde ise metrekare başına 60 kilogram yağış düştüğünü ifade etti. Vali Ustaoğlu açıklamasında, "Özellikle Kaz Dağları'na düşen yağış miktarı metrekareye 350 kiloyu geçti. Dere yataklarımız da taşma noktasına geldi. Burada başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere DSİ, AFAD, karayolları ekipler ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla gece saatlerinden itibaren mağduriyet yaşatan vatandaşlarımızı kurtarma adına çalışma yaptık. Dün gece itibarıyla bu sabaha kadar 11 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 110 civarında iş ve iş yerine su bastı." ifadelerini kullandı.





Oteller Hazır Tutuluyor

Ekiplerin bütün sokak, caddelerde, bina altlarında ve su yoğunluğunun görüldüğü noktalarda hummalı bir çalışma yürüttüğünün altını çizen Ustaoğlu, sözlerine "Yağışlar, bu gece ve yarın sabaha kadar da devam edecek. İlçelerimizden takviyelerimizi yaparak risk oluşturabilecek alanlarda da gerekli tedbirlerimizi aldık. Bodrum kat gibi su basma tehlikesi olan yerlerdeki vatandaşlarımız için geçici olarak otelleri hazır tutuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı dikkati olmaya davet ediyorum. Okullar tatil değil. Öğleden sonrası için ikili eğitim gören 2 okulumuz tatil edildi. Bu konuda değerlendirme yapılacak." ifadeleri ile devam etti. Valinin açıklamasından bölgede çalışmaların devam ettiği ve ihtimallerin değerlendirildiği görülüyor. Bölgede yaşayanların da olası sel baskınlarına karşı tedbir almaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarılar sürüyor.