Sağanak Yağış Geliyor: İstanbul ve 19 İl İçin Uyarı Geldi!

Meteorolojiden kritik uyarı geldi. İstanbul ve 19 il için sağanak yağış için sarı kodlu alarm verildi. Sağanak yağışın Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtiliyor.

Sağanak Yağış Geliyor: İstanbul ve 19 İl İçin Uyarı Geldi!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova ve Karabük için sarı kodlu uyarısı yapıldı. 

29 kasım çarşamba günü için, ülkenin batı kesimlerinde yağışın etkili olacağı, belirli aralıklarla şiddetinin artıracağı belirtildi. Özellikle İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Antalya gibi büyük iller için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Bu kentler için su baskınları olabileceği belirtilirken sıcaklık değerlerinin bugün İstanbul'da 16, Ankara'da 13, Antalya ve İzmir'de 18, Bursa'da ise 19 derece olacağı belirtildi. 

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Marmara Bölgesine Sağanak Yağış Uyarısı

Marmara Bölgesi genelinde sağanak yağışın etkisini göstermesi bekleniyor. Kocaeli, Sakarya yakınlarında uzun süreli şiddetli yağışın olacağı belirtiliyor. Bu bölgede yaşayanların tedbirli olması istenirken Lodosun şiddetli olacağı ve saatte 70-80 km hızla etkili olacağı bildirildi. Akşam saatlerinde rüzgarın etkisinin düşmesi bekleniyor. Bölgede sıcaklık değerlerinin ise Balıkesir ve Edirne 16, Kocaeli ise 20 derece olacağı belirtiliyor. 

 

İç Anadolu Bölgesinde Sıcaklık Artıyor

İç Anadolu bölgesine bakıldığında ise sıcaklık değerlerinin 6-7 derece artacağı bildirildi. Eskişehir çevresi için sağanak yağış beklentisi bulunurken Sivas çevresinde güneşli hava olması bekleniyor. Ancak gece saatlerinde don olabileceği belirtiliyor. Sıcaklık değerlerine bakıldığında ise Kayseri ve Konya 14, Sivas gündüz 7 derece Gece Sivas -3 derece olacak. 

hava-durumu

Ege Bölgesinde ise sağanak yağış devam ediyor. Özellikle Manise çevresinde sağanak yağışın şiddetli olacak. Bu bölgede lodos riski olduğu ve tedbiri elden bırakamamak gerektiği yönünde uyarılar var. Bölgede sıcaklık değerleri ise  Afyon 12, Denizli 18, Manisa 16 derece şeklinde seyredecek.

Karadeniz'i Lodos Vuracak

Karadeniz'de bugün lodos etkisini gösterecek Kastamonu, Zonguldak ve Bolu'da şiddetli yağmur etkili olacak. Karadeniz'de yağışın durması ile birlikte bölgenin doğu kesimleri ve Doğu Anadolu tarafları için ayaz ve don olayı görülüyor. Bölgenin sıcaklık değerleri ise Bolu 12, Trabzon 19, Erzurum 3, Malatya 8 derece olacak. 

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