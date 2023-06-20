Sağanak Yağış Sakarya'yı Vurdu: Dere Taşkınlarına Neden Oldu

Sağanak Yağış Sakarya'yı Olumsuz Etkiledi

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da etkili olan sağanak yağış, birçok ilçede dere taşkınlarına neden oldu. Özellikle 2 yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından risk altında olan mahallelerde su baskınları yaşandı. Demiraçma, Karşı, Melen ve Alandere Mahalleleri en fazla etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Sular altında kalan yollar, tarım arazileri ve bazı evlerin giriş katları ekipler tarafından temizleniyor. Neyse ki taşkın bölgelerinde herhangi bir ölü ya da yaralı olmadı.