Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz ve Doğu Anadolu İçin Dikkat!

Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Beklentisi

Türkiye'nin bazı bölgelerinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştır. Özellikle Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak beklenmektedir.

Orta Karadeniz'de Yoğun Yağış

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanak, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli bir şekilde ortaya çıkacaktır. Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu'nun batısı ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar alacağı tahmin edilmektedir.

Doğu Anadolu'da Yerel Sağanaklar

Yarın saatlerinde Erzurum ve çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan da yerel kuvvetlilik gösterecek.

Denizlerde Fırtına Uyarısı

Denizlerdeki koşullar da tehlike arz ediyor. Doğu Karadeniz'in batısında, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı rüzgarları 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Özellikle Sinop ve Samsun bölgelerinde deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Alınacak Önlemler

Fırtına ve sağanak yağışların pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenirken, vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.