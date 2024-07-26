Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz ve Doğu Anadolu İçin Dikkat!

Meteoroloji, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 13:57
Sağanak Yağış ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz ve Doğu Anadolu İçin Dikkat!

Gök Gürültülü Sağanak ve Fırtına Beklentisi

Türkiye'nin bazı bölgelerinde, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılmıştır. Özellikle Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak beklenmektedir.

Orta Karadeniz'de Yoğun Yağış

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen sağanak, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli bir şekilde ortaya çıkacaktır. Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu'nun batısı ise kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışlar alacağı tahmin edilmektedir.

Doğu Anadolu'da Yerel Sağanaklar

Yarın saatlerinde Erzurum ve çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden itibaren Kars ve Ardahan da yerel kuvvetlilik gösterecek.

Denizlerde Fırtına Uyarısı

Denizlerdeki koşullar da tehlike arz ediyor. Doğu Karadeniz'in batısında, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı rüzgarları 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Özellikle Sinop ve Samsun bölgelerinde deniz ulaşımında aksamalara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Alınacak Önlemler

Fırtına ve sağanak yağışların pazar sabah saatlerine kadar etkili olması beklenirken, vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!