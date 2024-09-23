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Sağır Bireylerin Hayat Bağlantısı: İşaret Dilinin Önemi

İşaret dili, sağır bireylerin yaşamını kolaylaştırarak bağımsızlıklarını artırıyor. Nurben Kendirli, deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 11:04
Sağır Bireylerin Hayat Bağlantısı: İşaret Dilinin Önemi

İşaret Dilinin Hayati Önemi

İşaret dilinin sağır bireyler için hayati bir iletişim aracı olduğunu belirten işaret dili tercümanı Nurben Kendirli, ana dili işaret dili olan kişilerin yaşadığı zorlukları ve toplumda işaret dilinin önemini vurguladı.

Sağır Bireylerin Yönetimsel Sorumlulukları

Kendirli, sağır anne ve babaya sahip olmanın getirdiği sorumlulukları şöyle ifade etti: “Hayata eksik başlıyoruz. Anne ve babamızın yerine geçiyor, onların sesi oluyoruz.” Ebeveynlerine hitap edemediği için ruhsal zorluklar yaşadığını belirten Kendirli, bu durumun çocukluk yıllarında ciddi bir travma yarattığını ifade etti.

Eğitim ve İletişim Zorlukları

Kendirli, işaret dili eğitimine ve toplumsal iletişime dair yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, “Çocukluk dönemi psikolojisi büyük bir travmaya dönüşüyor.” dedi. Ayrıca, sağırlar için bu durumun çift dilli ve çift kültürlü bir yaşam tarzı oluşturduğunu da ekledi.

İşaret Diline Erişim ve Yaygınlık

Türkiye'de 3,5 milyondan fazla işitme engellinin bulunduğunu kaydeden Kendirli, işaret dilinin sağır bireylerin gündelik yaşamındaki rolüne vurgu yaptı: “İşaret dili onların sesi ve dili haline geliyor.”

Devlet ve Sivil Toplum Çalışmaları

İşaret dilinin yaygınlaşması için devletin ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü projeleri değerlendiren Kendirli, “Sivil inisiyatifler farkındalık projeleri yapıyor.” ifadelerini kullandı.

Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Beklentileri

Bağımsızlıklarını artırmak amacıyla mücadele eden sağır bireylerin karşılaştığı en büyük zorlukların, bilgi ve eğitim erişimindeki eksiklikler olduğunu belirten Kendirli, “Görsel yayıncılıkta işaret ve altyazı eksikliği büyük bir handikap.” dedi. Aynı zamanda istihdam alanındaki sorunlara da dikkat çekti.

2030 Engelsiz Vizyon Projesi

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan 2030 Engelsiz Vizyon projesinin, sağır camianın yaşadığı sorunların çözümünde önemli bir adım olacağını belirten Kendirli, “Tam erişilebilir bir Türkiye hedefiyle eğitim ve istihdam fırsatları geliştirilecektir.” dedi.

İşaret Dili Öğrenmenin Önemi

Son olarak herkesin işaret dili öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Kendirli, “Bir işitme engelli ile iletişim kurduğunuzda yüzlerindeki mutluluğu görmelisiniz.” diyerek, işaret dili için kurslara ve kaynaklara yönlendirdi.

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