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Sağlam raporu vermeyen göz doktorunu 3 kişi birden darp etti!

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Sağlam raporu vermeyen göz doktorunu 3 kişi birden darp etti!
Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi 'sağlıkta şiddet' bir türlü bitmek bilmiyor. İzmir'de özel bir sağlık merkezinde görevli göz doktoru Cüneyt İzzettinoğlu, kendisine muayeneye gelen hastasına kapsamlı bir rapor sunmayınca hasta ve yakınları tarafından darbedildi. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken İzzettinoğlu, "Çok utanç verici ve talihsiz bir durum. 10 yıl boyunca okuyup doktor oluyoruz. Biz bu muameleyi hak etmiyoruz." dedi.

Talihsiz olan dün 10.40 sıralarında Gaziemir Özel Tıp Merkezi'nde meydana geldi. A.C. isimli bir hasta Denizci karnesi için annesi ve kardeşi ile birlikte göz doktoru Cüneyt İzzettinoğlu'na muayene oldu. İzzettinoğlu, yapılan muayenenin ardından AC'nin göz sağlığının denizcilik sertifikası için yeterli bir düzeyde olmadığını ifade etti ve raporunu bu şekilde tamamlamak istedi.

Sağlam raporu vermeyen göz doktorunu 3 kişi darp etti!

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasındaki anlaşmazlık bu rapor doğrultusunda kavgaya dönüştü. A.C. annesi ve kardeşiyle beraber doktor İzettinoğlu'na saldırdı. İzettinoğlu da kendisini savunmak için şahıslara yanıt verdi. İzettinoğlu'nun sekreteri, saldırı anını cep telefonuna kaydetti. Görüntülerde, İzzettinoğlu'nun hastaya "Sizi dışarı alalım" demesinin ardından saldırıya uğradığı ve hemen sonrasında da karşılık vermesi üzerine iki kişinin onu dövdüğü görülüyor.

Sağlam raporu vermeyen göz doktorunu 3 kişi darp etti!

"BU TARZ MUAMELEYİ HAK ETMİYORUZ"

"Beyaz kod" verip sağlık raporu alan ve insanları şikayet eden doktor Cüneyt İzettinoğlu, "Çok utanç verici ve talihsiz bir durum. 10 yıl boyunca okuyup doktor olarak mezun oluyoruz. Biz bu muameleyi hak etmiyoruz. Denizci belgesi istemeye geldiler. Muayene sonucunda gözlerinin sağlam olmadığını söyledi. Durumu anlattım fakat hareketleri agresifleşti. "Başka bir doktora gidelim, dediğin gibi gitmezse bakarız" diye tehdit ettiler. Kısa bir sürenin ardından A.Ç'nin abisi gelip hakaret etti. Ben de sekreterime herhangi bir hasar olması ihtimaline karşı videoyu getirmesini söyledim. Ama bu olmadı, doğrudan saldırıya geçti. Ben de kendimi savunma yaptım. 3 kişi saldırdı. Kendi odamdaydı. Hem ben hem de odam dağıldık. Ameliyatıma giremedi. Şikayet ettim sonuna kadar da şikayetimden vazgeçmeyeceğim." diye konuştu.

Sağlam raporu vermeyen göz doktorunu 3 kişi darp etti!

30 yıldır göz doktoru olarak görev yapan İzzettinoğlu, "Daha önce sözlü saldırılarla karşılaştık ama ilk defa böyle bir şey başıma geliyor" dedi. Öte yandan boyun, göz, kafa ve kulak yaralanması teşhisi konulan İzzettinoğlu'nun geceyi hastanede geçirirken ayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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