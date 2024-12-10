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Sağlık Alanında 26 Bin 673 Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek

Sağlık hizmetlerinin etkinliği için 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 04:47
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 04:47
Sağlık Alanında 26 Bin 673 Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek

26 Bin 673 Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdamı

Sağlık alanında önemli bir gelişme yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile, sağlık birimlerinde 26 bin 673 sözleşmeli personel istihdam edileceği açıklandı. Bu karar, eleman temininde zorluk yaşanan bölgelerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla alındı.

İstihdam Edilecek Personel Dağılımı

Yayımlanan karar doğrultusunda, sözleşmeli olarak istihdam edilecek sağlık personeli şu şekilde dağıtılacaktır:

  • 1 diyetisyen
  • 9 ebe
  • 2 hemşire
  • 25 sağlık memuru
  • 1 sağlık teknikeri
  • 3,652 tabip
  • 22,983 uzman tabip

Bu atama, ülke genelindeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve halk sağlığını koruma amacı gütmektedir. Sağlık sektöründeki bu önemli adım, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır.

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