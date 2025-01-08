Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık Suriye'ye Gitti

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kırbıyık, Suriye'deki sağlık sistemine katkı sağlamak üzere önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 23:34
Sağlık Bakan Yardımcısı Kırbıyık Suriye'ye Gitti

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Suriye'deki geçici hükümetin Sağlık Bakanı Mahir Şara ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Ziyaret, kamu hastaneleri ile iş birliği ve sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacı taşıyor.

Kırbıyık, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bir heyetle birlikte Suriye'yi ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, Şam Üniversitesi Hastanesi ve Şam Devlet Hastanesi'nde incelemeler yapıldı.

Heyet, Suriye'nin sağlık sisteminin yeniden inşa edilmesine yönelik faaliyetleri değerlendirdi ve Türkiye'den getirdikleri sağlık malzemelerini Suriye'deki yetkililere teslim etti.

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