Sağlık Bakanı duyurdu: Gazze'ye sahra hastanesi kurulacak!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine toplantısına katılan Fahrettin Koca, toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazze'den Türkiye'ye hasta transferi konusunda İsrail, Mısır ve Türkiye'den oluşan üçlü koordinasyon ekibinin aktif bir şekilde çalıştığını belirtti.

Koca, "Şu ana kadar ülkemize 114’ü hasta 86’sı refakatçi olmak üzere 200 kişi ulaştı. 114 hastamızdan çocuk hasta sayısı 26 kişiydi. İki hastamızı da maalesef kaybettik. Biri malign melanomu biri de yaygın metastazları olan akciğer kanseri sebebiyle 63 yaşlarında iki hastamızı kaybettik. Halen 7 hastamız yoğun bakımda takip edilmektedir. Diğer hastalarımızın şu an için ciddi bir sorunu görünmüyor. Takipleri devam ediyor. Bundan sonraki süreç için koordinasyon ekibimiz yeni hastaların transferini yapmak üzere çalışmalarına devam ediyor" şeklinde bilgi verdi.

Gazze'de kurulması planlanan sahra hastanesi hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç farklı yerleşim yerinin incelendiğini ancak uygun bulunmadığını belirtti. Uygun olabilecek bir yerleşim yeri arayışının devam ettiğini ifade eden Sağlık Bakanı, Refah Sınır kapısına yakın bir yerleşim yerinin şu an için uygun olabileceğinin düşünüldüğünü belirtti. Altyapısının daha iyi olduğu düşünülen bu bölgede Sahra hastanesinin kurulması adına İsrail Sağlık Bakanı ile anlaşmaya varıldığını söyledi. Ayrıca sözlerine ekleme yapan Bakan Koca, "20 ambulansımız ruhsatları alınmış şekilde sınırda bekliyor. Sahra hastanemizle birlikte onların da Gazze’ye geçişi söz konusu olacak" şeklinde konuştu. Gazze'de tedavi altında olan bir çocuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım talebinin hatırlatılması üzerine Koca, "Bir değil iki küçük kardeşimiz vardı. Birisi sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle çağrıda bulunmuştu. İki çocuğumuza da, yavrumuza da ulaştık. Adreslerine ulaştık, onunla ilgili de iletişim halindeyiz." dedi.

Koca, Türk Tabipleri Birliği (TTB) merkez konseyinin mahkeme kararıyla görevden alınmasına dair süreçle ilgili olarak, sürecin devam ettiğine dikkat çekti ve "Hekim haklarının ve saygınlığının mücadele yeri sendikalarda değil esas tabip odalarında olmalıdır. Tabip odalarının ise amacı, sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalıdır. Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.