Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı

Bakan Koca: Eyüpsultan'da doktora saldıran hasta tutuklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da yaşanan bir sağlık şiddeti vakasıyla ilgili açıklama yaptı. Eyüpsultan'da motosiklet kazası geçiren Enes Mehmet Özkul, hastaneye kaldırıldığı sırada acil serviste beklerken doktora saldırmıştı.



Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayı şu sözlerle duyurdu: "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun ’insanlık’ yönü."





Sağlık Bakanı, şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin durdurulması gerektiğini belirtti.