Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki korona virüs vakaları son durumu açıkladı (26Mayıs 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 397 kişi olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki korona virüs vakaları son durumu açıkladı (26Mayıs 2020)
    Abone Ol:

26 MAYIS 2020 VERİLERİ -   VERİLER GELDİKÇE HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada ;

"İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 397 kişi olduğunu açıkladı.

25 MAYIS 2020 VERİLERİ

23 MAYIS 2020 VERİLERİ

22 MAYIS 2020 VERİLERİ

19 MAYIS 2020 VERİLERİ

18 MAYIS 2020 VERİLERİ

17 MAYIS 2020 VERİLERİ

16 MAYIS 2020 VERİLERİ

15 MAYIS 2020 VERİLERİ

14 MAYIS 2020 VERİLERİ

13 MAYIS 2020 VERİLERİ

12 MAYIS 2020 VERİLERİ

11 MAYIS 2020 VERİLERİ

10 MAYIS 2020 VERİLERİ

9 MAYIS 2020 VERİLERİ

8 MAYIS 2020 VERİLERİ

7 MAYIS 2020 VERİLERİ

6 MAYIS 2020 VERİLERİ

5 MAYIS 2020 VERİLERİ

4 MAYIS 2020 VERİLERİ

27 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

26 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

25 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 706 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 38 bin 308 test yapılırken, 2 bin 861 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 845 kişi iyileşti.

24 NİSAN VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre,24 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 3122, vefat sayısı 109 oldu, toplam vefat sayısı 2600'a yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 20:11

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Netflix Dark 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Dark yeni sezon yayın tarihi ve fragmanı
Cep telefonu hattımda internet paketim var ama telefondan internete giremiyorum
Ayetel Kürsi suresi abdest almadan okunabilir mi ?
Teknosacell bakiye ve fatura sorgulama işlemleri
ISO uzantılı dosyalar nasıl açılır? ISO dosya uzantısı nedir? ISO dosyalarını açan yazılımlar
Tiktok videosu çilek tuz deneyi gerçek mi? Çilekten tuzlu suda böcek mi çıkıyor?
Günlük Burç Yorumları 27 Mayıs 2020 Çarşamba Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Alef dizisi sezon finali mi yapacak? Alef 2. sezon olacak mı?
Lezzet Düşkünleri program sunucusu kimdir? Gerçek adı ne? Gabriele Sponza hakkında bilgiler
2020 Bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? İOKBS 2020 MEB PYBS taban puanları ve kazandı örnekleri
Elektrik fatura yardımı başvuruları nasıl yapılır? Devlet elektrik faturası desteği başvuru şartları
Fenerbahçe'ye imza atan İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında? İşte İsmail Yüksek hakkında merak edilenler
Kanal D sahur programı sunucusu Fatih Çıtlak kimdir? Fatih Çıtlak nasıl kilo verdi?
PTT gişe ve büro görevlisi alımı ne zaman, hangi KPSS puan türüne göre yapılacak?
İNG Bank masrafsız, sigortasız ve faizsiz ihtiyaç kredisi Mayıs 2020 kampanyası
Renault yeni kampanyası tanıtıldı! Aylık 750 TL kredi taksitli sıfır KM araç satışları
2020 MSÜ Askeri lise başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi Sınav tarihi
MEB 2020 Öğretmen LGS sınav görevi başvuru tarihi
Günlük Burç Yorumları 26 Mayıs 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 25 Mayıs 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Netflix Party nedir, nasıl kullanılır? Arkadaşınızla aynı anda film ya da dizi izleyerek sohbet edin