Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki korona virüs vakaları son durumu açıkladı (26Mayıs 2020)

26 MAYIS 2020 VERİLERİ - VERİLER GELDİKÇE HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada ;

"İYİLEŞEN HASTA SAYISINDA, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 397 kişi olduğunu açıkladı.

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25 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 106 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 706 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 38 bin 308 test yapılırken, 2 bin 861 yeni vaka tanısı konuldu, 3 bin 845 kişi iyileşti.

24 NİSAN VERİLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre,24 Nisan 2020 tarihinde açıklanan yeni vaka sayısı 3122, vefat sayısı 109 oldu, toplam vefat sayısı 2600'a yükseldi.

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2020, 20:11