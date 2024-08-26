Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Ahlat Devlet Hastanesini Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Önemli Ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Ahlat Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti.

Sağlık Çalışanlarıyla Buluşma

Bakan Memişoğlu, akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ziyarette hastane personeliyle bir araya geldi. Hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanlarıyla uzun bir sohbet gerçekleştirdi. Teşekkür Mesajı

Ziyaret sırasında Sağlık Bakanı, sağlık çalışanlarının gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti. Memişoğlu, bu tür ziyaretlerin, sağlık sektöründeki emekleri görünür kıldığını vurguladı.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ahlat Devlet Hastanesine akşam yaptığı ziyarette, hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ahlat Devlet Hastanesine akşam yaptığı ziyarette, hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ahlat Devlet Hastanesine akşam yaptığı ziyarette, hekim, hemşire ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.