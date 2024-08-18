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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Canlı Yayında Maymun Çiçeği ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Bakan Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin Türkiye'de durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 02:45
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 02:45
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Canlı Yayında Maymun Çiçeği ile İlgili Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Bakanı Memişoğlu Canlı Yayında Açıklama Yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Habertürk TV'de canlı yayında maymun çiçeği virüsüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, ülkemizde şu ana kadar maymun çiçeği hastalığına dair bir tanı konulmadığını belirtti.

Türkiye'de Maymun Çiçeği Vaka Yok

Memişoğlu, bilim insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerin sonucunda Türkiye'de 2024'te maymun çiçeği virüsünün görünmediğini ifade etti. Bakan, "Bu hastalıkla ilgili elimizde herhangi bir vakıa yok, inşallah da olmasın" şeklinde konuştu.

Salgın İhtimalleri ve Alınan Önlemler

Memişoğlu, maymun çiçeği virüsünün Kongo'da 20 yıldan beri mevcut olduğunu ve yeni bir hastalık olmadığını hatırlattı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilanı yapıldığını da ekleyen Memişoğlu, Türkiye'de gerekli planlamaların yapıldığına dikkat çekti:

  • "Bilim kurulumuzu oluşturduk ve hastalık ülkemize gelirse nasıl önlem alacağımıza dair stratejiler geliştirdik."
  • "Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın yerel olarak Afrika'da yayıldığını söylüyor. Salgın olma ihtimali, Kovid gibi olmayacak."

Aşılama ve Önlemler

Bakan Memişoğlu, aşıların üretim sürecine ilişkin de bazı bilgiler verdi:

  • "SMA hastalarının tedavisi için devletimizin bu çocuklara ilaç sağladığını unutmamalıyız."
  • "HPV aşılarını da kendimiz üreteceğiz ve toplumu aşı konusunda bilinçlendirmeye çalışacağız."

İlaç Sıkıntısı ve Hekimlere Destek

İlaç sıkıntısı ile ilgili bir soru üzerine Memişoğlu, "Şu anda ilaç sıkıntımız yok, birkaç ilaç dışında genel olarak piyasada bulunabiliriz." dedi. Hekim açığına değinirken ise, sağlık sisteminin güçlü olduğunu vurguladı.

Sonuç ve Beklentiler

Memişoğlu, hastalıklar ve aşılar konusundaki bilgilendirmelerin devam edeceğini belirterek, toplumun bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Sağlık Bakanı, "Hedefimiz, her türlü önlemi alarak halkımızı korumak" diye sözlerini tamamladı.

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