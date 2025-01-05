Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Çaykur Rizespor Kulübü'nü Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Çaykur Rizespor'a Ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çaykur Rizespor Kulübü'ne gerçekleştirdiği ziyarette önemli mesajlar verdi. Kulüp, Bakan Memişoğlu'nu Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ve yönetim kurulu üyeleri ile karşıladı.

Bakan Memişoğlu, ziyareti sırasında, yaptığı açıklamada geçmişte Çaykur Rizespor'da yönetici olarak görev aldığını hatırlatarak, camiaya hizmet etmenin mutluluğunu duyduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile Bakanlık görevini yürüttüğünü vurgulayan Memişoğlu, "Allah, güvenen insanlara, Cumhurbaşkanı'mıza, milletimize mahcup etmez inşallah. Gece gündüz çalışıyoruz," dedi.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin mevcut konumuna dikkat çekerek, "Dünyadaki mazlum milletlerin ve coğrafyanın ümidi haline gelmiş bir ülkeyiz," şeklinde konuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünya beşten büyüktür" iddiasının bu düzenin değişmesi gerektiğini gösterdiğini ifade etti.

Çaykur Rizespor'un birlik ve beraberlik açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini belirten Memişoğlu, "Ortak bir ruhla hareket ettiniz. Bu gerçekten çok önemli bir örnek," sözlerine yer verdi.

Bakan olarak kulübe gelmenin kendisine büyük bir mutluluk verdiğini dile getiren Memişoğlu, kulüple olan gönül bağının devam ettiğini kaydetti. Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, Bakan Memişoğlu'na başarı dileklerini ileterek, adının yazılı olduğu bir formayı hediye etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çaykur Rizespor Kulübünü ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çaykur Rizespor Kulübünü ziyaret etti.