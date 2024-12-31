Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı: 2025, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Olacak

2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Hedefleri

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2025 yılına dair umut dolu bir mesaj paylaştı. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2025, sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize odaklandığımız bir yıl olacaktır" ifadelerini kullandı.

Heyecan ve Adanmışlık

Bakan Memişoğlu, yeni yıl dolayısıyla ifade ettiği düşüncelerinde, gönül birliği, gayret ve samimiyetle ilerleyen kutlu bir yürüyüşün heyecanı içinde olduklarını belirtti. Mesuliyetlerinin farkında olduklarını vurgulayan Memişoğlu, ülkenin daha müreffeh bir geleceğe taşınması için büyük bir azimle çalıştıklarını aktardı.

Gelişmiş Sağlık Altyapısı

Gelişmiş sağlık altyapılarının ve nitelikli insan gücünün yanı sıra, tüm dünyaya örnek olacak projelere imza attıklarını belirten Bakan, "2025, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli' ile sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimize odaklandığımız bir yıl olacaktır" diyerek inancını dile getirdi.

Yeni Yıl Temennisi

Son olarak, Memişoğlu, yeni yılın ülke, millet ve insanlık için hayırlar getirmesini dileyerek, sağlık ailesinin her bir ferdine gönülden inandığını sözlerine ekledi.