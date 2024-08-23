Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Osmaniye'yi Ziyaret Etti

Bakan Memişoğlu, Osmaniye'deki sağlık hizmetlerini geliştirmek için güçlü adımlar atacaklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 19:19
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Osmaniye'yi Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı'nın Osmaniye Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek, kentteki sağlık hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi için arbetlerine devam edeceklerini belirtti.

Vali ile Görüşme ve Açıklamalar

Bakan Memişoğlu, Vali Erdinç Yılmaz ile makamında bir araya gelerek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'deki sağlık hizmetlerini değerlendirdi.

Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Osmaniye'de hizmete giren 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi ile birlikte sağlık hizmetleri önemli ölçüde genişlemiştir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Osmaniye, Çukurova'nın nadide şehirlerinden biri; insanları ve siyasetçileri ile güç kaynağımızdır," dedi.

Yatırım ve Geliştirme Planları

Memişoğlu, hastanenin hem hizmet hem de eğitim ve araştırma anlamında değerlendirileceğini belirtti. "Birkaç yeni sağlık yatırımı daha da gündemimizde olacak. Osmaniye'de sağlık hizmetlerini daha iyi sunabilmek için elimizden geleni yapacağız," şeklinde ekledi.

Belediye ve Hastane Ziyaretleri

Ziyaretlerinin devamında, Osmaniye Belediyesini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile bir araya geldi. Ardından, 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla görüşmelerde bulundu.

Memişoğlu'na ziyareti sırasında Vali Yılmaz, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kaya ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa gibi isimler eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!