Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Osmaniye'yi Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı'nın Osmaniye Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Osmaniye Valiliğini ziyaret ederek, kentteki sağlık hizmetlerinin daha iyi sunulabilmesi için arbetlerine devam edeceklerini belirtti.

Vali ile Görüşme ve Açıklamalar

Bakan Memişoğlu, Vali Erdinç Yılmaz ile makamında bir araya gelerek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Osmaniye'deki sağlık hizmetlerini değerlendirdi.

Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Osmaniye'de hizmete giren 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi ile birlikte sağlık hizmetleri önemli ölçüde genişlemiştir. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Osmaniye, Çukurova'nın nadide şehirlerinden biri; insanları ve siyasetçileri ile güç kaynağımızdır," dedi.

Yatırım ve Geliştirme Planları

Memişoğlu, hastanenin hem hizmet hem de eğitim ve araştırma anlamında değerlendirileceğini belirtti. "Birkaç yeni sağlık yatırımı daha da gündemimizde olacak. Osmaniye'de sağlık hizmetlerini daha iyi sunabilmek için elimizden geleni yapacağız," şeklinde ekledi.

Belediye ve Hastane Ziyaretleri

Ziyaretlerinin devamında, Osmaniye Belediyesini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile bir araya geldi. Ardından, 600 yataklı Osmaniye Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek sağlık çalışanlarıyla görüşmelerde bulundu.

Memişoğlu'na ziyareti sırasında Vali Yılmaz, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kaya ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa gibi isimler eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sol 4), Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada açıklamada bulundu. Bakan Memişoğlu'na, Vali Erdinç Yılmaz (sol 3), TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık (sağ 3), AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy (sağ 2), AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kaya (solda) ve AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa (sol 2) eşlik etti.