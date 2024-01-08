Sağlık bakanı Koca'dan nezle ve korunma yollarıyla ilgili bilgilendirme

Fahrettin Koca, soğuk hava nedeniyle kapalı mekanlarda daha fazla vakit geçirildiğini, bu durumun da nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarının hızla bulaşmasına yol açtığını söyledi.

Koca, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Serhat Ünalın'ın hastalıktan korunma yollarını anlattığı videosunu da paylaştı. Ünalın açıklamalarında mevsim gereği kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirildiğine dikkat çekti. Kapalı alanlarda hastalıkların bulaşma riskinin daha fazla olduğuna dikkat çeken Ünalın bu mevsim için solunum yolu enfeksiyonu adı ile anıldığından bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:

"Üst solunum yolu enfeksiyonları, soluk borusunun ayrılım yerine kadar olan enfeksiyonlardır. Burun içinde sinüzit, faranjit, nezle, otit gibi pek çok enfeksiyonlar olabilir. Solunum yolu enfeksiyonları mevsimi denilen bu günlerde bütün bu enfeksiyonlarda artış meydana gelebilir ama en önemli artış nezledir. Bu mevsimlerde soğuk havaların başlamasıyla birlikte kapalı yerlerde geçirilen süre arttığı için bulaştırma hızı artar ve solunum yolu nezle çok fazla görülür. Burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı, halsizlik, 38 derece ateşi geçmeyen bir hastalık şeklinde kendini gösterir."

ENFEKSİYONLARDAN KORUNMANIN TEMEL ŞARTI SAĞLIKLI YAŞAM KURALLARINA UYMAK

Ünalın, bu mevsimde karşılaşılacak olan enfeksiyonlardan kaçınmanın yollarını anlattı:

"Nezleden ve bu tür enfeksiyonlardan korunmak için en temel şart, sağlıklı yaşam kurallarına riayet edilmesidir. Yani, uykuya dikkat edilmesi, dengeli ve düzenli beslenilmesi, spor yapılması gibi temel sağlıklı yaşam kurallarına uymaktır. Böyle yapılırsa, savunma sistemi daha sağlam olur" diye konuştu.

Ünalın, bu enfeksiyonlardan sakınmanın başka bir yolunun da, virüsün yakın temasla yayıldığını belirterek, hapşırma, öksürme gibi belirtileri olan kişilerden en az bir metre uzak durmak olduğunu vurguladı.

Ayrıca Ünalın, hapşırma sırasında el yerine dirsek kullanılmasının önemini anlattı:

"Çünkü, ele hapşırıldıktan sonra başkasıyla tokalaşıldığında ya da kapı kulpu tutulduğunda, sağlam olan kişilere virüs bulaşacaktır. Sık sık eller yıkanmalıdır" diye tavsiyede bulundu.