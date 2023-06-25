Sağlık Bakanı Koca'dan Özkan Uğur Açıklaması
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Özkan Uğur'un tedavisiyle ilgili açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Koca'dan Özkan Uğur Açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından hazırlamış olduğu paylaşımda, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, yer aldığı hastanede halen yoğun bakımda devam etmekte. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en az zamanda verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.
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