Sağlık Bakanı Koca'dan Özkan Uğur Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi twitter hesabından hazırlamış olduğu paylaşımda, "Ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi, yer aldığı hastanede halen yoğun bakımda devam etmekte. Durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en az zamanda verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum" şeklinde konuştu.