Sağlık Bakanı Memişoğlu: 2025'te 1000 Yeni Aile Sağlığı Merkezi Açacağız

2025 yılı İçin Sağlık Bakanlığı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Sunuldu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "2025 yılında 1000 yeni aile sağlığı merkezi açacağız. Mahalle kültürünü yaşatacak ve kurumsal kimliği yansıtacak çok güzel aile sağlığı merkezi projeleri hazırladık," dedi.

Bakan Memişoğlu, aile hekimliğinin vatandaşların sağlığa eriştiği ilk kapı olması gerektiğini vurgulayarak, yeni yönetmeliklerle bu yapıyı daha işlevsel hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Aile Hekimlerinin Teşvikleri Üç Kat Artacak

Memişoğlu, aile hekimlerinin ellerinden alınan yetkiler hakkında dolaşan iddialara da yanıt verdi: "Bakmayın siz birilerinin, 'aile hekimi bundan sonra ilaç yazamayacak' gibi yalan yanlış iddialarına. Biz, aile hekimlerinin maaş ve teşvik ödemelerinde hiçbir kesintiye gitmedik. Tam aksine, aile hekimlerimize verdiğimiz teşvik ödemelerini 3 kat artırdık, 14 bin 800 liradan 44 bin 600 liraya çıkarttık."

Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini ve 2025 yılında 1000 yeni aile sağlığı merkezi açacaklarını belirtti. Yeni projeleri hızla hayata geçireceklerini bildirdi.

Yenidoğan Çetesi Soruşturması

Bakan, aynı zamanda Yenidoğan Çetesi soruşturmasına da değindi. "Bu insanlıktan nasibini almamışlar çetesi," diyerek, sağlık müdürlüğü, emniyet teşkilatı ve yargı mercileri ile koordineli çalışarak çeteyi çökerttiklerini aktardı.

"Bakın, bu kadar teknik takibi yapan bu devletin savcıları, emniyet mensupları ve sağlık personelleri. Madem ellerinde bilgi belge vardı, neden savcılarla paylaşmadılar?" diyerek, tüm sağlık sistemini ve çalışanlarını töhmet altında bırakmanın vicdansızlık olduğunun altını çizdi.