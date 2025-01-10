Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Biz Hastalık Bakanlığı Değiliz'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Düzce'de gerçekleştirdiği ziyarette sağlık hizmetlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:20
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Biz Hastalık Bakanlığı Değiliz'

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Düzce'de Sağlık Hizmetlerini Değerlendirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce'de yaptığı açıklamada; "Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalık bakanlığı değiliz." diyerek, toplumun hastalanmadan sağlığını koruması gerektiğini vurguladı.

Yeni Hastane Müjdesi!

Programları kapsamında Düzce'ye gelen Memişoğlu, Vali Selçuk Aslan’ı makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası gazetecilere konuşan Memişoğlu, Düzce'nin ziyaret ettikleri 36'ncı il olduğunu belirterek, "Düzce'mize birçok hastane, 30 sağlık tesisi kazandırdık. 500 yataklı yeni bir hastaneyi yatırım bütçemize aldık" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta Aile Yılı

Bu yılın "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Bakan, Türkiye'de ve Düzce'de doğurganlık oranlarının düşüklüğüne dikkat çekti. Memişoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği yaparak bu konudaki sorunların çözülmesi için çaba göstereceklerini belirtti.

Toplum Sağlığı ve Yaşam Tarzı

Sağlık Bakanı, toplum sağlığının korunması yönündeki vurguları da dikkat çekti. "Biz, topluma kendi bedenlerini korumalarını öneriyoruz. Aile hekimlikleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'ne giderek kilo ve hareketsizlik sorununu birlikte çözmemiz gerekiyor" dedi.

Gelişmeler ve İlgili İsimler

Ziyaret sırasında; AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu ve diğer kurum yetkilileri de yer aldı.

Programları kapsamında Düzce'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret...

Programları kapsamında Düzce'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret etti. Memişoğlu, protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Programları kapsamında Düzce'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret...

Programları kapsamında Düzce'ye gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Vali Selçuk Aslan'ı ziyaret etti. Memişoğlu, protokol üyeleri tarafından karşılandı.

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