Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çürük Elmaları Ayıklamakta Kararlıyız

Sağlıkta Kalite Kontrolü

Son zamanlarda sağlık sektöründe yaşanan sorunlara yanıt veren Sağlık Bakanı Memişoğlu, kaliteli hizmet sunma amacıyla çürük elmaları ayıklama konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Taviz Vermek Söz Konusu Değil

Bakan Memişoğlu, "Biz, sağlıkta çürük elmaları ayıklamak yetkisindeyiz, kararlılığındayız ve bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz" şeklinde konuşarak, sağlık alanındaki standartların yükseltilmesi gerektiğinin altını çizdi. Hedef Kaliteli Sağlık Hizmeti

Bu açıklamalara göre, Sağlık Bakanlığı'nın öncelikli hedefi, vatandaşlara en yüksek kalitede sağlık hizmetini sunmak ve sektördeki aksaklıkları ortadan kaldırmak için gereken tedbirleri almaktır.