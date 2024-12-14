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Sağlık Bakanı Memişoğlu Edirne'de Randevu Sistemine Dikkat Çekti

Kemal Memişoğlu, Edirne'deki sağlık sistemine dair önemli açıklamalarda bulundu ve randevu sorunlarının kısa sürede çözüleceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:38
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:40
Sağlık Bakanı Memişoğlu Edirne'de Randevu Sistemine Dikkat Çekti

Randevu Sisteminde Yenilikler Yolda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne'de randevu sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bazı branşlarda hala sıkıntıların mevcut olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, "İki üç ay içinde hem randevuyu rahatlatacak hem de sistemimizi daha işler hale getirecek bir çalışma içindeyiz. Kamuoyuyla paylaşarak randevu sorunlarını minimize edeceğiz" dedi.

Edirne'yi Balkanlar'ın Sağlık Merkezi Yapmak

Bakan Memişoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'deki sağlık hizmetlerini geliştirme hedeflerini dile getirirken, şehrin Balkanlar'ın sağlık merkezi haline gelmesi için çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Sağlıkta Bilim Üretimi

Dünyanın en iyi sağlık hizmetine sahip olduklarını belirten Memişoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 22 yılda sağlık alanında önemli ilerlemeler kaydettik. Sağlığın sadece hizmetini değil, bilimini de üreteceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, normal doğumun teşvik edilmesi konusunda yeni mevzuatlar yayınlayarak, sezaryen oranlarının dünya standartlarına çekileceğini açıkladı.

Toplantılara ve Ziyaretlere Katıldı

Bakan Memişoğlu, ziyaret sırasında AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın gibi isimlerle bir araya geldi. Ayrıca, restorasyonu devam eden Selimiye Camisi ve Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesini ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Memişoğlu, burada açıklamada bulundu,

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Memişoğlu, burada...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Memişoğlu, burada açıklamada bulundu,

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