Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da M Çiçeği Virüsü Hakkında Bilgilendirdi

Memişoğlu Hatay'da M Çiçeği Virüsü Üzerine Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Hatay'da düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. M çiçeği (mpox) virüsüne dair alarm halinde olduklarını belirten Memişoğlu, "Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok. İnşallah da olmaz ama olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum," dedi.

Deprem Sonrası Hatay'ın Yeniden Yapılandırılması

Depremlerde hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyen Memişoğlu, Hatay'ın hızla yeniden inşa edildiğini ifade etti. "Tabii ki bazı eksikler var ama çok kısa zamanda bunların da üstesinden gelineceğini görüyorum. Esasında yeni bir Hatay, yeniden bir Hatay yapıyor arkadaşlarımız, milletimiz ve devletimiz," diye ekledi.

Sağlık Hizmetleri ve Yeni Hastaneler

Kentte 6 hastanenin inşa edildiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu, "Şehir hastanesinin ihalesini yapmayı planlıyoruz. Koruyucu sağlık hizmetleri üzerine ciddi çalışmalar yapacağız," dedi.

Kişisel Temizlik ve Hijyenin Önemi

Memişoğlu, kişisel temizliğin salgınlarla başa çıkmada kritik bir rol oynadığını belirtti. "Her türlü salgında esasen kişisel tedbir, temizlik ve hijyen en önemli faktörlerdir," açıklamasında bulundu.

Toplantının ilerleyen kısmı basına kapalı olarak devam etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 3), AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Programda, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sol 3), AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan (solda), AK Parti Milletvekili Abdulkadir Özel (sol 2) ve AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal (sağ 2) da yer aldı.