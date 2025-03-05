Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açılışında Bağımlılıkla Mücadele Verilerini Paylaştı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi açılışında bağımlılıkla mücadeledeki güncel verileri açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:05
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Açılışında Bağımlılıkla Mücadele Verilerini Paylaştı

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Bağımlılıkla Mücadele Açıklamaları

Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 2024 yılında 373 bin bağımlının AMATEM'lere (Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezi) başvurduğunu ve bunlardan 10 bin 473'ünün yatarak tedavi aldığını belirtti. Ayrıca, ÇEMATEMlere (Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezi) 10 bin 383 başvuru yapıldığını ifade etti.

Yeşilay Haftası'nda Önemli Açılış

1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Yeşilay Haftası kapsamında açılışı yapılan Kayseri merkezinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Memişoğlu, bu projelerin uluslararası düzeyde takdir gördüğünü söyledi.

Yeni Yaklaşımlar ve Stratejiler

2024-2028 Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi'ni onayladıklarını hatırlatan bakan, Koruyucu ve önleyici farkındalık faaliyetlerine önem verdiklerini, Türkiye genelinde 35 AMATEM ile 14 ÇEMATEM bulunduğunu aktardı. Türkiye'de toplam 1501 yatak kapasiteli 64 Yataklı Arındırma Merkezi ile hizmet verdiklerini dile getirdi.

Rehabilitasyon Süreçlerinin Önemi

Bakan Memişoğlu, bağımlılıkla mücadelede yalnızca tedavi aşamasının değil, aynı zamanda tedavi sürecini takip eden rehabilitasyon süreçlerinin de kritik öneme sahip olduğunu ifade etti. Bireylerin öz güveninin artırılması, sosyal çevrelerinin değiştirilmesi ve iş olanakları yaratılmasının bu süreçte önemli rol oynadığını belirtti.

Yeşilay'ın Yıl Dönümü ve Gelecek Hedefleri

Yeşilay'ın 105. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren Memişoğlu, Kayseri'deki rehabilitasyon merkezinin toplumsal fayda sağlayacağına inandığını ve bu projelerin ülke genelinde yaygınlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında açılışı yapılan Kayseri Yeşilay...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında açılışı yapılan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında açılışı yapılan Kayseri Yeşilay...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında açılışı yapılan Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen programa katılarak konuşma yaptı.

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