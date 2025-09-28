Sağlık Bakanı Memişoğlu: Kütahya Simav'daki 5,4 Depremde Olumsuzluk Bildirilmedi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kütahya'nın Simav ilçesindeki 5,4 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı.

Bakan Memişoğlu'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen deprem sonrası bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ettiklerini ve şu ana kadar Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını vurguladı.

"Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm halinde süreci takip ediyoruz. Şu ana kadar Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

