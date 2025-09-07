Sağlık Bakanı Memişoğlu Moğolistan'da: Onkoloji Hastanesi İçin İş Birliği Başlıyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu Moğolistan ziyaretinde iş birliğini güçlendirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Moğolistan'ı ziyaret etti. Buyant-Ukhaa Uluslararası Havalimanı'nda protokol tarafından karşılanan Memişoğlu, ziyaret boyunca sağlık alanında yeni iş birlikleri ve projeler için temaslarda bulundu.

Program ve temaslar

Memişoğlu, ilk gün Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren ile helikopterle Arhangay'a giderek Khushuu Tsaidam Tarihi Anıt Müzesini gezdi. Akşam ise Moğolistan Sağlık Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Programın ikinci gününde bakanlar arası ikili görüşme gerçekleştiren Memişoğlu ve Chinburen Jigjidsuren, 16 Ocak 2025'te Ankara'da imzalanan sağlık alanındaki iş birliği protokolünü değerlendirdi. Görüşmenin ardından Memişoğlu, Moğolistan Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen geniş katılımlı toplantıya iştirak etti.

Basın toplantısı ve iş birliği vurgusu

Toplantıda Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren, Moğolistan Sağlık Sistemi'ne yönelik sunum yaptı. Basın konferansında konuşan Sağlık Bakanı Memişoğlu, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirme kararlılığını vurguladı ve şunları kaydetti:

"Büyük ölçekli bir onkoloji hastanesinin inşası konusunda insan gücü, işletme ve teknik destek noktasında nasıl katkı sağlayacağımızı görmek için çalışmalara başlayacağız."

Memişoğlu ayrıca sağlıkta Türkiye'nin son 20 yıldaki altyapı ve insan kaynağı birikimine dikkat çekerek, bu birikimi dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hazır olduklarını belirtti. Konuşmasında, ocak ayında imzalanan iş birliği anlaşmasının eğitimden afet ve acil durum iş birliğine, sağlık turizminden yatırım ve sağlık bilgi sistemlerine kadar geniş bir alanı kapsadığını vurguladı.

Orhun Abideleri ziyareti ve anlamlı hediye

Memişoğlu, Arhangay ziyaretinde Orhun Abideleri'ni görerek bu ortak mirasın iki ülke arasındaki kadim dostluğu hatırlattığını söyledi. Ziyaret sırasında kendisine takdim edilen hediyeyi Türkiye ile Moğolistan arasındaki dostluğun nişanesi olarak kabul ettiğini belirterek, hediyesine "Dostluk" adını verdiğini açıkladı.

Memişoğlu, hediyeyle ilgili olarak: "Atım 'Dostluk' burada, bu topraklarda kalacak, Moğolistan'ın güzel doğasında koşmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Gündemdeki diğer konular ve kapanış

Memişoğlu, ilaç ruhsatlandırma süreçlerindeki uluslararası düzenlemeler ve Türk firmalarının uluslararası imkanlardan yararlanması konularında çalışmaların sürdüğünü, Moğolistan Sağlık Bakanlığı ile bu alanlarda birlikte çalışmaya açık olduklarını belirtti. Ziyaret programı çerçevesinde Memişoğlu, Moğolistan Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Başak Genç Yüksel ile değerlendirmelerde bulundu; öğle yemeğine Ochirbat Dagvadorj ev sahipliği yaptı ve Cengiz Han Müzesi'ni ziyaret ederek programını sonlandırdı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ziyarette Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Ahmet Ayar, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı Ümit Kervan ve diğer yetkililer eşlik etti.

