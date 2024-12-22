Sağlık Bakanı Memişoğlu, Muğla Helikopter Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Ailelerine Taziyede Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Muğla'da yaşanan trajik helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden 4 kişinin ailelerine başsağlığı diledi. Kazada, ambulans helikopterin hastane binasına çarpması sonucu 2 pilot, 1 hekim ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetti.

Olayın ardından Muğla'ya giden Bakan Memişoğlu, Menteşe ilçesindeki Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen kazanın zorlu şartlarında ailelerle bir araya geldi. Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen ailelere taziyelerini iletti.

Bakan Memişoğlu'na, Muğla Valisi İdris Akbıyık da eşlik ederek kazanın acısını paylaştı. Bu acı olay, sağlık camiasında derin bir üzüntü yarattı.