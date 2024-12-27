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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Birlik ve Dayanışma Mesajı

Bakan Kemal Memişoğlu, Kırklareli'nde partililere hitap ederek birlik ve iyi taraf olmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 20:51
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Birlik ve Dayanışma Mesajı

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Birlik ve Dayanışma Mesajı

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda partililere seslenen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, önemli açıklamalar yaptı.

Memişoğlu, yaptığı konuşmada, "Birbirimizle kavga edecek, eleştirecek veya ayrı taraflarımızı ön plana çıkartıp tartışacak, çatışacak bir zamanda değiliz. Bugün birlikte hareket etmek, iyilik tarafı olarak üretmek, çalışmak ve birbirimize sarılmak zorundayız," ifadesini kullandı.

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hizmetlerle ülkenin sağlık alanında ulaştığı düzeyi vurguladı. Türkiye'nin son 23 yılda sağlık hizmetlerinde kaydettiği ilerlemenin dünya genelinde örnek gösterildiğini belirtti.

Dünyanın Değişim Süreci

Memişoğlu, dünya genelindeki çatışmalara dikkat çekerek, Türkiye'nin bu zorlukların üstesinden gelmek için bir araya gelmesi gerektiğini dile getirdi. "Dünyadaki bu vahşet medeniyetinin, insanların birbiriyle öldürüldüğü emperyalist düzenin değişmesi gereklidir," şeklinde konuştu.

İyilik ve Birlik Vurgusu

Bakan, dünyada barış ve iyilik medeniyetinin hakim olmasını istediklerini belirterek, "Biz iyi tarafız, doğru tarafız, kazanacak tarafız," dedi. İyilik için üretmenin, çalışmanın ve farklılıkları zenginlik haline getirmelerin önemine vurgu yaptı.

Son olarak, "Bu oyunun, yüzyıllardır süren bu vahşi düzenin değişmesi gereklidir. Çocuklarımıza anlatmamız gereken bu medeniyetin yeniden ayağa kalkmasıdır," açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından Kırklareli Gençlik Merkezini ziyaret ederek, Deneyap Teknoloji Atölyelerini gezdi. Öğrencilerin müzik dinletisini dinledikten sonra, kendisine bir yağlı boya portresi hediye edildi. Ziyaretinin ardından Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u da ziyaret eden Bakan, kentten ayrıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Memişoğlu, burada konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi....

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Memişoğlu, burada konuşma yaptı.

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