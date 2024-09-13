Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Elektronik Sigara Uyarısı

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Önemli Açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, genç nüfus için büyük bir tehlike olarak değerlendirdiği puff bar ve elektronik sigaralarla ilgili halkı uyardı. Bu tür ürünlerin sağlığı tehdit eden en önemli risklerle dolu olduğunu belirtti.

Konya Ziyareti ve Sağlık Hizmetleri

Memişoğlu, Konya'da Vali Vahdettin Özkan ile bir araya gelerek kentteki sağlık projeleri hakkında bilgi aldı. Ardından AK Parti İl Başkanlığı ve Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti.

Hizmet Hedefi ve Riskler

Konya'nın sağlık altyapısının güçlü olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, “İnsanlarımıza hizmet etmek için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi hizmetkarız.” dedi. Sağlığı tehdit eden üç ana riskten bahseden Bakan, bunların kilo, bağımlılık ve hareketsizlik olduğunu açıkladı.

Toplum Sağlığı İçin Bilinçlenme Çağrısı

Bakan Memişoğlu, puff ve elektronik sigaraların gençler için büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, sağlıklı hayat merkezlerinin, diyetisyen ve fizyoterapist gibi uzmanlar tarafından sunulan ücretsiz hizmetler sunduğunu belirterek halkı bu merkezlere gitmeleri konusunda teşvik etti.

Bakan Memişoğlu'nun Son Durağı: Taşbina

Son olarak, Taşbina'da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile bir araya gelen Memişoğlu, belediyenin sağlık hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi aldı.