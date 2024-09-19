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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazilere Ziyaret

Bakan Memişoğlu, Gaziler Günü'nde hastanede tedavi gören gazileri ziyaret etti ve onlarla keyifli anlar paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:17
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Gazilere Ziyaret

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Gaziler Günü'nde Gazileri Ziyaret Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazilere ziyarette bulundu.

Ankara İl Sağlık Müdürü ile Birlikte Gazileri Ziyaret Etti

Bakan Memişoğlu’na Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu eşlik ederek, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi ve robotik rehabilitasyon ile protez yapım alanlarını inceledi.

Gazilerle Kahvaltı ve Sohbet

Hastanede tedavi gören gazilerle sohbet eden Memişoğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Bakan, gazilerle birlikte hastane bahçesinde kahvaltı yaptı.

Bakanlıktan Gazilere Teşekkür ve Destek

Memişoğlu, konuşmasında, "Bu ülkenin nasıl kazanıldığını ve nasıl korunduğunu her bireyin bilmesi gerekiyor. Bu konuda daha çok çalışmalıyız. Size acil şifalar diliyorum." dedi.

Paralimpik Sporcularla Bir Araya Geldi

Hastanede Gazi Recep Yavuz’un filografi sergisini ziyaret eden Bakan, Uğur Altınel, Gazi Astsubay Murat Oğuz ve milli okçu Yavuz Papağan ile de bir araya geldi. Sporculara başarılarından dolayı tebrikler veren Memişoğlu, "Tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyun Esnasında Eğlenceli Anlar

Ziyaret esnasında bir türkü söyleyip, tavla oynamak isteyen Güneydoğu gazisi Göksel Gümüş ile birlikte tavla oynayan Memişoğlu, renkli diyaloglar yaşadı. Oyun sırasında, "Durumun iyi değil, ben sana söyleyeyim." diyen Bakan, Gümüş’ün "Şans da lazım." yanıtı üzerine gülerek, "Ama ben de çok hafif sıklet değilim." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti. Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Engin Koyuncu'nun eşlik ettiği ziyarette Bakan Memişoğlu, hastanede oluşturulan Gazi Müzesi'ni gezdi.

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