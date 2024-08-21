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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan M Çiçeği Açıklamaları

Sağlık Bakanı Memişoğlu, M çiçeği hastalığının Türkiye'de görülmediğini ve gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:45
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan M Çiçeği Açıklamaları

M Çiçeği Hastalığı Türkiye'de Görülmedi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' etkinliğinde, M çiçeği hastalığı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Memişoğlu, hastalığın şu anda Türkiye'de görülmediğini belirtti ve bu konuda hastanelere başvuranların endişelerini yanıtladı.

Rahatsızlıkla İlgili Testler Yapılıyor

Bakan Memişoğlu, hastanelere gelen bireylerin M çiçeği hastalığı konusunda şüpheye düştüğünü, ancak şu an için herhangi bir pozitif tanı konmadığını ifade etti:

“M çiçeği hastalığı şu anda ülkemizde yok, görülmedi. Testlerimizi yapıyoruz ve herhangi bir hastalık tespiti gerçekleştirilmedi.”

Uluslararası Durum ve Tedbirler

Bakan, hastalığın Afrika'da geçmişte görüldüğünü ve DSÖ tarafından 'küresel acil durum' ilan edildiğini hatırlattı. M çiçeği hastalığının yakın ve uzun süreli temasta bulaşabileceğini hatırlatan Bakan, Türkiye'nin bu konuda gereken hazırlıkları aldığını vurguladı:

“Aşı ve test tedbirlerimiz tamam. Bu nedenle halkın kaygılanmasını gerektiren bir durum yok.”

Hastalık ve Sosyal Medya Tepkileri

Sosyal medya üzerinde Afrikalı öğrencilerle ilgili olumsuz yorumların yapılmasına da değinen Memişoğlu, ayrımcılık yapmayacaklarını ifade etti:

“Şu an için böyle bir tedbir düşünmüyoruz ama virüs seyrine göre politikalarımızı adapte edebiliriz.”

Türkiye’nin Sağlık Altyapısı Güçlü

Bakan, Türkiye'nin sağlık sisteminin Kovid-19 ve deprem süreçlerinde de kendini ispat ettiğini belirterek:

“Sağlık altyapımızla her duruma hazırlıklıyız. Korkuya gerek yok. Gerekli tüm önlemleri aldık.”

Toplum Bilinçlendirilmesi

Sağlık Bakanı, gereksiz ilaç ve test istemlerinin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, toplumda sağlık bilincinin artırılması gerektiğini ve öncelikli hedeflerinin doğru tedavi olduğunu dile getirdi:

“Meslektaşlarımız ve halkla birlikte bu bilinçlendirmeyi oluşturacağız.”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, soruları yanıtladı.

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