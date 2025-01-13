Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Medikal Estetik ve Aile Hekimliği Üzerine Açıklamalar

Sağlık Bakanı Memişoğlu, canlı yayında medikal estetik ve aile hekimliği konularında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 13:25
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Medikal Estetik ve Aile Hekimliği Üzerine Açıklamalar

Memişoğlu'ndan Medikal Estetik Açıklamaları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, canlı yayında gerçekleştirdiği açıklamalarda medikal estetik işlemleri için hekim kapsamının genişletilmesi ile ilgili önemli bilgileri paylaştı. Bakan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı haricinde herhangi bir yerden alınan sertifikalar yeterli ve geçerli değildir. Sertifikası olan hekim haricinde yapılmasına izin vermeyeceğiz," dedi.

Hekim ve Sağlık Kuruluşları İçin Yeni Düzenlemeler

Estetik uygulamaların yapılabilmesi için hekim sayısının artırılması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "Bu uygulamaları yapabilecek hekimlerin sayısını artırarak merdiven altını engellemiş olacağız," ifadelerini kullandı. Bu yaklaşımın daha yaygın hale gelmesi ile tıp etiği ve hekimlik kontrolünün sağlanacağını belirtti.

Aile Hekimliği Üzerine Değerlendirmeler

Aile hekimliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Memişoğlu,"Aile hekimliği maaşlarının kesildiğine yönelik yapılan dezenformasyonlara karşılık, aksine teşvik miktarlarını artırdığımızı belirtmek isterim," açıklamasında bulundu. Ayrıca, daha fazla aile hekimi yetiştireceklerini ve Türkiye genelinde kaliteli aile hekimlikleri uygulamasını yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Yenidoğan Çetesi Olayına Dair Görüşler

Memişoğlu, "yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan durumu değerlendirerek, "Bu insanlıktan nasibini almamışlar çetesi. Türkiye sağlık sistemi dünya çapında örnek gösterilen bir ülke," dedi. Bu suç çetesi ile ilgili adli sürecin başlatıldığını ve Sağlık Bakanlığı avukatlarının takibinde olduğunu belirtti.

Özel Hastane Yönetmeliği Üzerine Çalışmalar

Son olarak, özel hastanelerle ilgili yeni yönetmelik üzerinde çalıştıklarını ve detayların netleşmesiyle kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

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