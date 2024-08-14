Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Medya Temsilcilerine Açıklamalar

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Medya Temsilcileriyle Görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Toplantıda, Bakanlık tarafından yürütülen projeler hakkında bilgiler verildi.

Projeler ve Hedefler

Memişoğlu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının topluma kazandırılması gerektiğini belirterek, bağımlılık, kilo, hareketsizlik, beslenme bozuklukları ve düşük doğurganlık oranlarının gelecekteki önemli riskler olduğunu ifade etti. Medyanın bu bağlamdaki rolünün kritik olduğunu vurguladı.

Temel Sağlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

Bakan Memişoğlu, temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi üzerine şunları söyledi: "Bu güçlendirme, sadece bizim değil, toplumun da ortak çabasıyla mümkün olabilir. Toplumsal bilinci artırmadan bunu başaramayız." dedi.

Şehir Hastaneleri ve Sağlık Hizmetleri

Memişoğlu, şehir hastanelerinin Türkiye'nin sağlık alanındaki geleceğini şekillendireceğini belirtti. "Şehir hastaneleri, bu ülkenin sağlık gururlarıdır," diyerek sağlık hizmetleri alanındaki özel sektör katkısının önemine dikkat çekti.

Aile Sağlığı Merkezleri

Toplantıda, aile sağlığı merkezlerinin güçlendirilmesi hususunda atılacak adımlardan bahsedildi. "Aile hekimlerine başvurmayı teşvik edecek bir yaklaşım benimseyeceğiz," diyen Memişoğlu, bu merkezlerle 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceklerini kaydetti.

Alarm Durumu Yok

Memişoğlu, bir soru üzerine maymun çiçeği ve Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ettiklerini ancak şu an için herhangi bir alarm durumunun söz konusu olmadığını açıkladı.

YÖK ile İşbirliği ve Eczanelerde İlaç Temini

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile insan gücü planlaması üzerine çalışmalar yaptıklarını belirten Memişoğlu, eczanelerde ilaç temini ile ilgili soruları da yanıtladı. İlaç sıkıntısının olmadığını, konunun etken maddeleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.