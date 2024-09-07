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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sakarya'daki Kazazede Sağlık Çalışanlarına Ziyaret

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya'da geçirdiği kazada yaralanan sağlık görevlilerini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 22:53
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 23:00
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sakarya'daki Kazazede Sağlık Çalışanlarına Ziyaret

Memişoğlu'dan Geçmiş Olsun Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sakarya'da hasta nakli yapan bir ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan sağlık görevlilerini hastanede ziyaret etti.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Durum Değerlendirmesi

Bakan Memişoğlu, ziyaret ettiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkililerinden, kazada yaralanan sağlık personelinin durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Yaralı sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, tedavi altında olan hastaları da ihmal etmedi.

Yanında Eşlik Eden İsimler

Bakan Memişoğlu'na Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün hasta nakli yapan ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan sağlık...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün hasta nakli yapan ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan sağlık görevlilerine ziyarette bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün hasta nakli yapan ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan sağlık...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, dün hasta nakli yapan ambulansın devrilmesi sonucu yaralanan sağlık görevlilerine ziyarette bulundu.

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