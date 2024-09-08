Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Spor ve Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Sağlıklı Yaşam Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ümraniye'de düzenlenen yürüyüş ve spor etkinliğine katılarak sağlıklı yaşamın önemini yineledi. "Hastalanmadan bedenimize bakmalıyız, bunu bir emanet olarak görmeliyiz" diyerek sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Toplum Sağlığına Dikkat Çekti

Memişoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, kilolu olmanın ve hareketsizliğin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek, düzenli spor yapmanın önemini ifade etti. "Kilolu olduğunuzda ve hareketsizseniz her türlü hastalık riskiyle karşı karşıyayız. Kalp yetmezliği, eklem bozuklukları ve daha fazlası mümkün" dedi.

Kilo Problemi ve Sağlıklı Beslenme

Bakan, Türk toplumunun büyük bir kısmının kilo problemi yaşadığını ve bu konuda bilinçlenmenin gerektiğini vurguladı. "Karbonhidrat ağırlıklı beslenmekten kaçınmalıyız, meyve ve sebzeye yönelmeliyiz" diyerek sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekti.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri Ön Planda

Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık sisteminin büyük bir değişim yaşadığını belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerine odaklanmanın hedeflendiğini ifade etti. "Amacımız tedavi değil, hastalanmadan sağlığımıza dikkat etmektir" dedi.

Ücretsiz Kanser Taramaları ve Grip Aşıları

Ümraniye etkinliğinde, 50 yaş üzerindeki bireylere yönelik ücretsiz kanser taramaları hakkında bilgi veren Memişoğlu, grip aşılarının zamanının geldiğini hatırlatarak, eczanelerden temin edilebileceğini duyurdu.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım'ın Destek Mesajı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da sağlıklı yaşamın önemini vurgulayarak, vatandaşları spor yapmaya davet etti. "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın destekleri ile her türlü spor için tesisler oluşturuldu" diye belirtti.

Çocuklarla Spor Oynadı

Etkinliğin sonunda, Bakan Memişoğlu, çocuklarla futbol oynadı ve Başkan Yıldırım ile masa tenisi maçına çıktı. Bu tür etkinliklerin sağlıklı yaşam bilincini artırmak için önemli olduğunu belirtti.