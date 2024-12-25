Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Suriye İle İlgili Önemli Açıklamalar

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Suriye'ye Destek Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Suriye Sağlık Bakanı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değindi. "Dün bir telefon görüşmesi yaptık. Çok faydalı, çok yararlı oldu," diyen Memişoğlu, Suriye'nin özgürleşmesi konusunda duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Suriye ile Sağlık Alanında İşbirliği

Memişoğlu, Suriye'ye sağlık desteği sağlama konusunda Türkiye'nin kararlılığını ifade ederek, "Hayırlı olsun dileklerimizi, Suriye'nin özgürleşmesinden çok memnun olduğumuzu ilettik. Sağlıkla ilgili her türlü desteğimizi kendilerine ilettik," şeklinde konuştu. Bu süreçte Suriye'nin sağlık hizmetlerini en iyi şekilde alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtiyor.

Helikopter Kazası Hakkında Bilgiler

Bakan Memişoğlu, Muğla'daki helikopter kazası hakkında da bilgi verdi. "Sağlık tedbiri kapsamında olan bir helikopter. Bunun sivil havacılık kapsamında kuralları var. Hem gerekli incelemeleri bizim müfettişliğimiz tarafından yapılıyor," dedi. Spekülasyonlara karşı kamuoyunun dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, sonuçların ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Son olarak, Sayın Cumhurbaşkanı ve toplumun ensarlığıyla Suriyeli kardeşlerin yeniden özgürlüğüne kavuştuğunu ifade eden Memişoğlu, "İnşallah sağlıklı bir toplum olması için elimizden geleni yapacağız onlara destek vererek," dedi.