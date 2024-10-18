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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklamaları

Bakan Memişoğlu, Yenidoğan çetesi soruşturmasında yapılanları ve sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 17:15
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklamaları

Sağlık Bakanı'nın Açıklamaları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'daki basın toplantısında, 2023 yılında "Yenidoğan" çetesine yönelik başlatılan soruşturma hakkında bilgi verdi. Sözlerine, "Bu süreç Mayıs 2023'te, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ihbarı ile başlayan bir dizi gelişmenin sonucudur" diyerek devam etti.

Günlük 9 Bin Vatandaşa Hizmet

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, burada günde 9 bin kişiye hizmet sunduklarını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin, sunduğu sağlık hizmetleri ile dünya çapında örnek olduğunu ifade etti.

İşin Özverisi ve Illegaliteyle Mücadele

Memişoğlu, "Ülkemizde sağlık çalışanlarımız özveriyle görev yapıyor. Ancak illegalite ve yanlış uygulamalara karşı da net bir tavır alıyoruz. Bu bizim sorumluluğumuz" diyerek, sağlık sisteminin değerlerine yönelik saldırılara karşı önlem alacaklarını vurguladı.

Yenidoğan Çetesi Davası

"Yenidoğan Çetesi" adı verilen organizasyonun dehşet verici bir uygulama olduğunu kaydeden Memişoğlu, "Devlet olarak bu konunun peşindeyiz. Gerekli cezalar uygulanmakta ve suçlular tutuklanmaktadır" dedi. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Toplumda Ceza Algısı

Gazetecilerin hastanelere uygulanan kapatma cezaları ile ilgili sorularını yanıtlayan Memişoğlu, "Cezalar verildi. Ancak adli süreçler devam ediyor. Toplumda cezasızlık hissi oluşturulmaya çalışılıyor, bu doğru değil" dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, yanında İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ile birlikte basın toplantısını sonlandırdı.

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