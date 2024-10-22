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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması

Yenidoğan çetesi soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı: Savcılık iddianameyi tamamlıyor, hastane ruhsatları iptal edilecek.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 10:08
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yenidoğan Çetesi Açıklaması

Sağlık Bakanı Memişoğlu, son dönemde gündeme gelen yenidoğan çetesiyle ilgili olarak önemli bilgiler paylaştı. Memişoğlu, "Savcılık 16 Ekim 2024'te iddianamesini bitiriyor. Biz de 18 Ekim'de hastanelerin ruhsatlarını iptal ediyoruz ve kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, konuyla ilgili atılacak adımların ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bakan, maddi ve manevi zarar görenlerin haklarını koruma amacında olduklarını belirtti.

Yenidoğan çetesi soruşturmasının seyri, hem sağlık alanında hem de hukuki süreçlerde yeni bir dönemin habercisi oluyor. Kamuoyunda merakla beklenen bu gelişmeler, çetenin faaliyetlerinin sona ermesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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