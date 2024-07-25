Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan Bakan'a Yanıt

Yunan Sağlık Bakanı'nın açıklamalarına cevaben, Bakan Memişoğlu sağlık hizmetlerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:12
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan Bakan'a Yanıt

Yunanistan Sağlık Bakanı'na Cevap

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." ifadesine yanıt verdi.

İstanbul'daki Hastaneye Davet

Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yunan mevkidaşını İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını belirtti.

Yunan Bakan Georgiadis'in ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde görmek istediğini ifade eden Memişoğlu, "Kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi hastanemizde bekliyorum" dedi.

İLGİLİ HABERLER

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kayseri, Çankırı, Sivas ve 2 ile uyarı yağdı! Şimdiden hazırlığa başlayın!

Dolar kurunda patlama! 36 TL için flaş tarih açıklandı!

Altın sahiplerine şok uyarı! Sadece bunun için bozdurun!

Fiyatlara yüzde 400 zam! Artık kimse elini bile süremeyecek!

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor