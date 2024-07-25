Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan Bakan'a Yanıt

Yunanistan Sağlık Bakanı'na Cevap

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'in, "F-35'lerle Ankara'ya bir gece ansızın gelebiliriz." ifadesine yanıt verdi.

İstanbul'daki Hastaneye Davet

Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Yunan mevkidaşını İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağını belirtti.

Yunan Bakan Georgiadis'in ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde görmek istediğini ifade eden Memişoğlu, "Kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi hastanemizde bekliyorum" dedi.