Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun TOBB Toplantısındaki Vurucu Mesajları

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan TOBB Toplantısında Önemli Açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin Sağlıkta Ana Oyuncu Olma Hedefi

Toplantıda konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanındaki varlığı için büyük bir hedef belirlediklerini ifade ederek, “Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmalıyız. Bu görevi üstlenmek için sağlık bilgisi ve teknolojisi üretmemiz gerekiyor.” dedi.

Son 22 Yılda Sağlık Alanındaki Gelişmeler

Memişoğlu, son 22 yıl içinde Türkiye’nin sağlık alanında önemli adımlar attığını ve sadece sağlık hizmeti sunmanın yeterli olmayacağını belirtti.

Yeni Fırsatlar ve İnovasyon

“Bize sadece birkaç malzeme üretmek yetmez; biz Türk milleti olarak yeni fikirler ve çözümler üretebiliriz.” diyerek, sağlık sektörüne olan güvenin arttığını ifade etti.

TÜSEB'in Rolü

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) hakkında bilgi veren Bakan Memişoğlu, “TÜSEB, bilim insanları ile ticaret erbabını bir araya getiren önemli bir yapı olacak.” şeklinde konuştu.

Faz-1 Araştırmaları ve Destek

Memişoğlu, Türkiye’de Faz-1 çalışmaları yapılmasına önem verdiklerini belirterek, “Bu tür çalışmaları destekleyeceğiz ve arkasında duracağız.” dedi.

Ulaşılabilir Bir Sağlık Bakanı Olma Taahhüdü

“Eğer bir sorununuz varsa, ulaşılabilir bir sağlık bakanı olduğumu bilin.” diyerek, sağlık sektörü temsilcilerinin beklentilerine açık olduklarını ifade etti. Toplantı, basına kapalı bir şekilde devam etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) düzenlenen "Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) düzenlenen "Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) düzenlenen "Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) düzenlenen "Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) düzenlenen "Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) düzenlenen "Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) düzenlenen "Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.