Sağlık Bakanı Memişoğlu: Özel Hastaneler Mevzuatı Yenileniyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Özel Hastaneler Mevzuatında Değişiklik Yapılacağını Duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, basın mensupları ile yaptığı toplantıda özel hastaneler mevzuatını tamamen yenileyeceklerini duyurdu. Memişoğlu, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin aynı standartta hizmet vermek zorunda olduğunu belirtti.

Heathcare Çalışanlarının Sorunlarını Dinledik

Memişoğlu, dört aylık görev süresinde 28 şehri ziyaret ederek tüm sağlık çalışanlarının sorunlarını dinlediğini ve toplantılar düzenlediğini ifade etti. "Biz, bu sorunları tespit ederek daha etkin çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Önemli Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel çalışmaların önemine vurgu yapan Bakan Memişoğlu, "Üretmemiz lazım, bilim üretmemiz lazım. Bu konuda bir ekosistem oluşturuyoruz" dedi. TÜSEB'in bu ekosistemi destekleyecek şekilde yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Aile Hekimliği Kanunu Üzerinde Çalışmalar

Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılacak değişikliğe değinen Memişoğlu, aile hekimlerinden alınacak bazı raporların ücretlendirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. "İkinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki isteğe bağlı raporlar zaten ücretli" dedi.

Aile Hekimlerinin Randevu Sorumluluğu

Bakan, aile hekimlerinin kendi hastaları için randevu alabilmesi için bütün hastanelerde %10 kontenjanın açılacağını açıkladı. Böylece aile hekimleri, hastalarını hastaneden randevu alarak yönlendirebilecekler.

Biz İyi Hekimlerin Yanındayız

Memişoğlu, hekimlerin değerli olduğunu vurguladı ve "Başkasının derdiyle dertlenen her hekimin arkasında duracağım" dedi. İyi hekimlik yapan hekimlere sahip çıkacaklarının altını çizdi.

Gelecek Projeler Hakkında Bilgiler

Son olarak, bakan, aile diş hekimliği konusunda üç ilde pilot uygulama yapıldığını ve göz ile plastik cerrahi gibi bazı branşlardaki randevu sorunlarını gidermeye yönelik çalışmalar yapılacağını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.