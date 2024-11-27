DOLAR
34,66 -0,03%
EURO
36,57 -0,52%
ALTIN
2.953,19 -0,78%
BITCOIN
3.283.580,01 -3,53%

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Özel Hastaneler Mevzuatı Yenileniyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özel hastaneler mevzuatını tamamen yenileyeceklerini açıkladı ve sağlık sektöründe önemli değişiklikler yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:39
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Özel Hastaneler Mevzuatı Yenileniyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Özel Hastaneler Mevzuatında Değişiklik Yapılacağını Duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, basın mensupları ile yaptığı toplantıda özel hastaneler mevzuatını tamamen yenileyeceklerini duyurdu. Memişoğlu, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin aynı standartta hizmet vermek zorunda olduğunu belirtti.

Heathcare Çalışanlarının Sorunlarını Dinledik

Memişoğlu, dört aylık görev süresinde 28 şehri ziyaret ederek tüm sağlık çalışanlarının sorunlarını dinlediğini ve toplantılar düzenlediğini ifade etti. "Biz, bu sorunları tespit ederek daha etkin çözmeye çalışıyoruz" dedi.

Önemli Bilimsel Çalışmalar

Bilimsel çalışmaların önemine vurgu yapan Bakan Memişoğlu, "Üretmemiz lazım, bilim üretmemiz lazım. Bu konuda bir ekosistem oluşturuyoruz" dedi. TÜSEB'in bu ekosistemi destekleyecek şekilde yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Aile Hekimliği Kanunu Üzerinde Çalışmalar

Aile Hekimliği Kanunu'nda yapılacak değişikliğe değinen Memişoğlu, aile hekimlerinden alınacak bazı raporların ücretlendirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti. "İkinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki isteğe bağlı raporlar zaten ücretli" dedi.

Aile Hekimlerinin Randevu Sorumluluğu

Bakan, aile hekimlerinin kendi hastaları için randevu alabilmesi için bütün hastanelerde %10 kontenjanın açılacağını açıkladı. Böylece aile hekimleri, hastalarını hastaneden randevu alarak yönlendirebilecekler.

Biz İyi Hekimlerin Yanındayız

Memişoğlu, hekimlerin değerli olduğunu vurguladı ve "Başkasının derdiyle dertlenen her hekimin arkasında duracağım" dedi. İyi hekimlik yapan hekimlere sahip çıkacaklarının altını çizdi.

Gelecek Projeler Hakkında Bilgiler

Son olarak, bakan, aile diş hekimliği konusunda üç ilde pilot uygulama yapıldığını ve göz ile plastik cerrahi gibi bazı branşlardaki randevu sorunlarını gidermeye yönelik çalışmalar yapılacağını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
8 Yaşındaki Narin Güran'ın Cinayetinde Şok Detaylar: Salim Güran'ın Aracı Kamerada
2
TBMM'de Disiplin ve Asgari Ücret Tartışmaları İşliyor
3
Ordu'da Feci Kaza: Kamyona Çarpan Otomobilde 3 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Sağlık Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler
5
Türkiye ve Çin Arasında Stratejik Yatırım İşbirliği Anlaşması İmzalandı
6
AFAD 1000 Yeni Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alacak
7
Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı