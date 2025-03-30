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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de Bayramlaşma Töreninde Duygusal Mesajlar Verdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de bayramlaşma töreninde Müslümanlara destek mesajı verdi ve şehit ailesini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:03
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de Bayramlaşma Töreninde Duygusal Mesajlar Verdi

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de Bayramlaşma Töreni Düzenledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'de düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Törende, "Allah ezilen Müslümanlara çare bulsun. Onları ezenleri kahrı perişan eylesin" diyerek duygu dolu mesajlar paylaştı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Bayram Coşkusu

Bakan Memişoğlu, Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen bayramlaşma etkinliğine katılarak, burada katılımcılara yemek ikram etti. Memişoğlu, konuşmasında ata toprakları Rize'de düzenlenen 15 yıllık bir gelenek olduğunu, herkesin bir araya gelip bayramlaştığını ifade etti.

"Bütün ülkemizin bayramı mübarek olsun. Allah bütün dualarımızı kabul etsin" diyerek sözlerini tamamlayan Memişoğlu, etkinliğe katılan kalabalığa hitap etti.

Etkinliğe Katılan İsimler

Bayramlaşma programına Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekilleri Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut gibi birçok önemli isim katıldı.

Şehit Ailesine Ziyaret

Programa katıldıktan sonra memleketinde şehit ailelerine yönelik ziyaretlerde bulunan Bakan Memişoğlu, Isparta'da geçen yıl askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Teğmen Ceyhun Kalyoncu'nun ailesini Çayeli ilçesine bağlı Büyüktaşhane Mahallesi'nde ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (solda), Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (solda), Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (solda), Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (solda), Rize Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

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