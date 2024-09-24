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Sağlık Bakanı Memişoğlu Sivas'ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sivas’ta yaptığı açıklamada sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 12:19
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:22
Sağlık Bakanı Memişoğlu Sivas'ta Önemli Açıklamalarda Bulundu

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Sivas'ta Kente Övgülerde Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sivas'ta gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, sağlık hizmetleri üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Memişoğlu, "Dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkeleri arasında yer almamıza ek olarak koruyucu sağlık hizmetlerini de sürekli önemsiyoruz," dedi.

Şehit Polis Memuru İçin Başsağlığı Diledi

Memişoğlu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’i makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ümraniye'de çıkan çatışmada yaşamını yitiren Sivaslı polis memuru Şeyda Yılmaz için başsağlığı diledi. Yaşanan üzücü olay hakkında, "Umarım böyle acıları bir daha yaşamayız. Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum," ifadelerini kullandı.

Tarihi ve Kültürel Vurgular

Sivas’ın tarihi önemine dikkat çeken Memişoğlu, "Sivas, hem Selçuklu hem de Osmanlı dönemlerinin merkez şehirlerinden biri. Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’na dair önemli bir seyir noktasıdır," şeklinde konuştu. Ayrıca şehrin sağlık tarihine vurgu yaparak, "Burası Anadolu'nun ilk şifahanelerinin kurulduğu yer. Bu nedenle Sivas sağlık alanında da oldukça önemlidir," belirtti.

Sağlıkta Gelecek Vizyonu

1970’li yıllarda kurulan tıp fakültesi ile Sivas'ın sağlıkta Anadolu’nun merkezi olduğunu ifade eden Memişoğlu, "Bugün sağlık hizmetlerinin değerlendirileceği bir toplantı yapacağız. Daha sağlıklı bir Türkiye için çaba gösteriyoruz," dedi. Bakan Memişoğlu, Sivaslılara sağlıklı günler dileyerek, sağlık yatırımlarını sürdürme taahhüdünde bulundu.

Memişoğlu’nun ziyaretinde TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve bazı milletvekilleri de yer aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 3), Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i (sol 3) ziyaret...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 3), Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i (sol 3) ziyaret etti. Memişoğlu'na ziyaretinde, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sağ 2) ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 3), Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i (sol 3) ziyaret...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 3), Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i (sol 3) ziyaret etti. Memişoğlu'na ziyaretinde, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler (sağ 2) ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

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