Sağlık Bakanı Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Şara ile Görüştü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Mahir Şara ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Memişoğlu'nun, Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu yeni dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından ülkeye sağlık alışverişinde destek verileceğini ifade ettiği belirtildi.

Görüşme sırasında, Memişoğlu'nun sağlık sisteminin yeniden inşası, rehabilitasyonu, tıbbi cihaz ve ilaç konularında da destek olunacağını bildirdiği kaydedildi. Bu diyalog, iki ülke arasındaki sağlık işbirliğini geliştirme hedefi doğrultusunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.