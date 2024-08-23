Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye Dünya'nın En İyi Sağlık Hizmetini Sunuyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Osmaniye'de Övgüle Hedef Gördü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini övdü. Memişoğlu, "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini üretiyoruz. En yaygın, kapsamlı ve ücretsiz sağlık hizmetleri sunabilen bir ülkeyiz." dedi.

Türkiye'deki Sağlık Hizmetleri

Son dönemlerde sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttığını vurgulayan Memişoğlu, Avrupa'daki insanların sağlık hizmetlerinden yılda ortalama 5,8 kez faydalandığını, Türkiye'de ise bu sayının 11,2'ye çıktığını ifade etti. "Bu, bizim başarılı sağlık sistemimizin bir göstergesidir," diye ekledi.

Kötülükle Mücadele ve Birlik Mesajı

Memişoğlu, dünya genelindeki olumsuzluklara da dikkat çekerek, "Kötülüğün etkilerine karşı birlikte durmalıyız. Bir araya geldiğimizde başaramayacağımız hiçbir şey yok." şeklinde konuştu.

Sağlık Çalışanlarının Önemi

Bakan, Türk sağlık çalışanlarının değerinin bilinmesi gerektiğini belirtti ve onlara sahip çıkılmasını istedi. "Kovid-19 sürecinde başarılı çalışmalara imza atan sağlık çalışanlarımız, her zaman desteklenmeli," dedi.

Tebrik ve Ziyaretler

Toplantıda, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri de konuşma yaptı. Memişoğlu daha sonra Samiye Bahçeli Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek burada tedavi gören hastalarla sohbet etti ve bir hastanın mektubunu okudu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Osmaniye İl Başkanlığınca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.