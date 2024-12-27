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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye Dünyanın En İyi Sağlık Hizmetini Sunuyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırklareli Sağlık Yerleşkesi açılışında Türkiye'nin sağlık hizmetleri konusundaki başarısını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 20:11
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Türkiye Dünyanın En İyi Sağlık Hizmetini Sunuyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kırklareli Sağlık Yerleşkesini Açtı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırklareli Sağlık Yerleşkesi'nin açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, "Biz dünyanın en yaygın ve en iyi sağlık hizmetini veriyoruz. Bunun ispatını hem Kovid’te hem de deprem gibi afetlerde gördük. Dünya bunu örnek aldı," dedi.

Kırklareli'nin Sağlık Başarısı

Konuşmasında Kırklareli'nin sağlık alanındaki gelişimine değinen Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşadığını belirtti. Memişoğlu, "Türkiye, her bir vatandaşa yılda ortalama 11.4 kez sağlık hizmeti sunuyor. 2002 yılında bu rakam sadece 2 iken bugün büyük bir ilerleme kaydedildi," dedi.

Hedef Sağlıkta Koruma ve Geliştirme

Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin yanında, sağlık bilgisi ve teknolojisi üretmenin önemine vurgu yaparak, "Biz hastalık bakanlığı değiliz. Asıl hedefimiz, insanların hastalanmadan sağlıklarını korumaktır," açıklamasında bulundu. Aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezleri ile toplumun sağlığını koruma amacı güttüklerini belirtti.

Bağımlılıkla Mücadele ve Kanser Taramaları

Bakan, Türk toplumunun %65'inin kilolu olduğunu ve 3'te 1'inin sigara kullandığını ifade ederek, bağımlılıkla mücadelede kararlılık gösterileceğini vurguladı. Ayrıca, kanserle mücadelenin önemine değinerek, "Erken teşhisin kanser tedavisindeki rolü büyüktür. Bu yüzden aile hekimliği ve toplum sağlığı merkezlerimiz kanser türlerini ücretsiz tarayarak erken evrede yakalamayı sağlıyor," dedi.

Aile Hekimlikleri Yeniden Yapılandırılıyor

Bakan Memişoğlu, aile hekimliklerinin daha etkin hale getirilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidildiğini duyurarak, "Aile hekimlerimiz hastanelerden randevu alarak hastaları yönlendirebilecek. Ocak ayında aile hekimlerimizin hastaneden tahlil almasını sağlayacak bir sistem hayata geçiriyoruz," şeklinde konuştu. Bu düzenlemeyle sağlık hizmetlerinin entegrasyonunu güçlendireceklerini belirtti.

Bakanın Açılış Ziyareti

Kırklareli Valisi Uğur Turan, son 22 yılda Kırklareli'ne önemli sağlık yatırımları yapıldığını ifade ederek, "Hiç bir alan ihmal edilmedi" dedi. AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam ve Belediye Başkanı Derya Bulut da Memişoğlu'na teşekkürlerini sundu. Açılış sonrası Bakan Memişoğlu, Kırklareli Sağlık Yerleşkesi'ni gezerek çalışanlarla sohbet etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırklareli Sağlık Yerleşkesi açılışına katıldı. Bakan Memişoğlu...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırklareli Sağlık Yerleşkesi açılışına katıldı. Bakan Memişoğlu, açılışın ardından doktorlar ile sohbet etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırklareli Sağlık Yerleşkesi açılışına katıldı. Bakan Memişoğlu...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kırklareli Sağlık Yerleşkesi açılışına katıldı. Bakan Memişoğlu, açılışın ardından doktorlar ile sohbet etti.

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