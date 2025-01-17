Sağlık Bakanı Memişoğlu, Van'da Gençlere Hitap Etti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Van İl Gençlik Kolları kongresinde gençleri motive ederek barış medeniyetine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 20:35
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Van'da Gençlere Hitap Etti

Memişoğlu: "Dünya 5'ten büyüktür"

AK Parti Van İl Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'nde sahne alan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gençlere hitap etti. "Bugün, dünyayı birbirine kırdıran kötülüklere karşı mücadele edeceğiz. Barış medeniyetimizi tekrar dünyaya hakim kılacağız,"

Geçmişten Geleceğe Vurgular

Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki programın ardından Edremit ilçesine geçen Memişoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Van'ın güneşin ve medeniyetin kenti olduğunu belirtti. "Sizler, ülkemizi beraber yönettiğimiz dava arkadaşlarımızsınız,"

Gençliğe Güven ve Motivasyon

Memişoğlu, "Bugün bizler bir davanın insanlarıyız,""Kendinizi Türkiye'yi yönetmeye ve bu başarıyı sürdürmeye hazırlayın,"Kayhan Türkmenoğlu da gençlerin motivasyonunun önemine dikkat çekti.

AK Parti'nin Vizyonu

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise koltukların geçici olduğunu, önemli olanın inandıkları lidere sadakatle hizmet etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre Müküs, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek gençlerin gelecekte ülke temsilinde önemli roller üstleneceğini vurguladı.

Seçilen Başkan ve Katılımcılar

Kongrede Burak Gültepe, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı olarak seçildi. Kongreye ayrıca, AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

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