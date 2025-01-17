Sağlık Bakanı Memişoğlu, Van'da Gençlere Hitap Etti

Memişoğlu: "Dünya 5'ten büyüktür"
AK Parti Van İl Gençlik Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'nde sahne alan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, gençlere hitap etti. "Bugün, dünyayı birbirine kırdıran kötülüklere karşı mücadele edeceğiz. Barış medeniyetimizi tekrar dünyaya hakim kılacağız," Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki programın ardından Edremit ilçesine geçen Memişoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Van'ın güneşin ve medeniyetin kenti olduğunu belirtti. "Sizler, ülkemizi beraber yönettiğimiz dava arkadaşlarımızsınız," Memişoğlu, "Bugün bizler bir davanın insanlarıyız,""Kendinizi Türkiye'yi yönetmeye ve bu başarıyı sürdürmeye hazırlayın,"Kayhan Türkmenoğlu da gençlerin motivasyonunun önemine dikkat çekti. AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise koltukların geçici olduğunu, önemli olanın inandıkları lidere sadakatle hizmet etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre Müküs, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek gençlerin gelecekte ülke temsilinde önemli roller üstleneceğini vurguladı. Kongrede Burak Gültepe, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı olarak seçildi. Kongreye ayrıca, AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Geçmişten Geleceğe Vurgular
Gençliğe Güven ve Motivasyon
AK Parti'nin Vizyonu
Seçilen Başkan ve Katılımcılar
Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ndeki programın ardından Edremit ilçesine geçen Memişoğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Van'ın güneşin ve medeniyetin kenti olduğunu belirtti. "Sizler, ülkemizi beraber yönettiğimiz dava arkadaşlarımızsınız," Memişoğlu, "Bugün bizler bir davanın insanlarıyız,""Kendinizi Türkiye'yi yönetmeye ve bu başarıyı sürdürmeye hazırlayın,"Kayhan Türkmenoğlu da gençlerin motivasyonunun önemine dikkat çekti. AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise koltukların geçici olduğunu, önemli olanın inandıkları lidere sadakatle hizmet etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre Müküs, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek gençlerin gelecekte ülke temsilinde önemli roller üstleneceğini vurguladı. Kongrede Burak Gültepe, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı olarak seçildi. Kongreye ayrıca, AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Memişoğlu, "Bugün bizler bir davanın insanlarıyız,""Kendinizi Türkiye'yi yönetmeye ve bu başarıyı sürdürmeye hazırlayın,"Kayhan Türkmenoğlu da gençlerin motivasyonunun önemine dikkat çekti.
AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise koltukların geçici olduğunu, önemli olanın inandıkları lidere sadakatle hizmet etmek olduğunu belirtti. Ayrıca, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre Müküs, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek gençlerin gelecekte ülke temsilinde önemli roller üstleneceğini vurguladı.
Kongrede Burak Gültepe, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı olarak seçildi. Kongreye ayrıca, AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, ilçe başkanları ve partililer katıldı.