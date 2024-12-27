DOLAR
35,21 -0,13%
EURO
36,7 0,2%
ALTIN
2.973,56 0,14%
BITCOIN
3.410.201,39 -1,31%

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yabancı Hasta Akınına Dikkat Çekti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık hizmetlerine olan talebi ve yeni sağlık politikalarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 13:01
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yabancı Hasta Akınına Dikkat Çekti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tekirdağ'da Sağlık Hizmetlerine Dikkat Çekti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık hizmetlerine olan uluslararası ilginin giderek arttığını vurguladı. Memişoğlu, "Dünyanın her yerinden bize gelip sağlık hizmeti almak isteyen yabancıların olduğunu hepiniz biliyorsunuz, 'çok gelişmiş ülkeler' diye düşündüğünüz bazı ülkelerden bile insanlar sağlık hizmetine ulaşamayıp, bir sene sonrasına ameliyat günleri verildiği için ameliyat olmaya buraya geliyor." dedi.

Özellikle Koruyucu Sağlık Hizmetleri Üzerinde Durdu

Memişoğlu, Tekirdağ'a halkın sağlık ihtiyaçlarını dinlemek ve daha kaliteli hizmet sunmak için geldiğini belirtti ve AK Parti iktidarları döneminde sağlanan dönüşümü anlattı. Sağlık alanında son 22 yılda büyük gelişimler yaşandığını ifade eden Memişoğlu, özellikle koruyucu sağlık hizmetleri üzerine odaklandıklarını açıkladı.

Toplumun Sağlığını Koruma Vurgusu

“Türkiye’de her 3 kişiden biri sigara içmektedir” diyerek bu alışkanlığa karşı toplumun dikkat etmesi gerektiğini belirten Memişoğlu, sağlığı koruma konusunda toplumun desteğini almak istediklerini vurguladı. Ayrıca çocukların internet bağımlılığına da dikkat çekti ve "Bilgisayarlar çocuklarımızı kullanmamalı" diyerek ailelere çağrıda bulundu.

Dünya Düzeni ve Birlik Mesajı

Memişoğlu, dünya düzeninin değişmesi gerektiğini ve insanların bir arada hareket etmesinin önemine değindi. Suriye'deki çatışmalar ve insanların özgürlüğü üzerine de konuşan Bakan, birlikte hareket etmenin gerekliliğini vurguladı.

"Bizim farklılıklarımızı birleştirip zenginlik ve güç üretmemiz gerekir. Bu topraklar birlikte hareket ettiğinde dünyayı yöneten medeniyetler kurabilir" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Son olarak, sağlık alanındaki yeniliklere ve koruyucu hizmetlere hız vermek için toplumun bu konuda daha proaktif olması gerektiğini ifade etti. Memişoğlu, AK Parti milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş ile birlikte Tekirdağ'da vatandaşlarla buluştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Ziyarette, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan (sağda) ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş (solda) de yer aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Ziyarette, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan (sağda) ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş (solda) de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Kızılay'dan Kırıkkale'de Aşevi Açılışı: Günde 1 Milyon Kişiye Yemek İmkanı
2
Fas Açıklarında Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 69 Kayıp
3
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erken Seçim Tarihini Açıkladı
4
NATO, Baltık Denizi'nde Askeri Varlığını Artıracak
5
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Kaçakçılıkla Mücadele: 155 Samur Postu ve 239 Akıllı Telefon Ele Geçirildi
6
İzmir'de Trajik Kazada Hayatını Kaybeden Liseli Yağmur Özçelebi'nin Müzikal Anıları
7
Bursa'da Araçta Bıçaklama Olayı: Genç Hayatını Kaybetti

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor