Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yabancı Hasta Akınına Dikkat Çekti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Tekirdağ'da Sağlık Hizmetlerine Dikkat Çekti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık hizmetlerine olan uluslararası ilginin giderek arttığını vurguladı. Memişoğlu, "Dünyanın her yerinden bize gelip sağlık hizmeti almak isteyen yabancıların olduğunu hepiniz biliyorsunuz, 'çok gelişmiş ülkeler' diye düşündüğünüz bazı ülkelerden bile insanlar sağlık hizmetine ulaşamayıp, bir sene sonrasına ameliyat günleri verildiği için ameliyat olmaya buraya geliyor." dedi.

Özellikle Koruyucu Sağlık Hizmetleri Üzerinde Durdu

Memişoğlu, Tekirdağ'a halkın sağlık ihtiyaçlarını dinlemek ve daha kaliteli hizmet sunmak için geldiğini belirtti ve AK Parti iktidarları döneminde sağlanan dönüşümü anlattı. Sağlık alanında son 22 yılda büyük gelişimler yaşandığını ifade eden Memişoğlu, özellikle koruyucu sağlık hizmetleri üzerine odaklandıklarını açıkladı.

Toplumun Sağlığını Koruma Vurgusu

“Türkiye’de her 3 kişiden biri sigara içmektedir” diyerek bu alışkanlığa karşı toplumun dikkat etmesi gerektiğini belirten Memişoğlu, sağlığı koruma konusunda toplumun desteğini almak istediklerini vurguladı. Ayrıca çocukların internet bağımlılığına da dikkat çekti ve "Bilgisayarlar çocuklarımızı kullanmamalı" diyerek ailelere çağrıda bulundu.

Dünya Düzeni ve Birlik Mesajı

Memişoğlu, dünya düzeninin değişmesi gerektiğini ve insanların bir arada hareket etmesinin önemine değindi. Suriye'deki çatışmalar ve insanların özgürlüğü üzerine de konuşan Bakan, birlikte hareket etmenin gerekliliğini vurguladı.

"Bizim farklılıklarımızı birleştirip zenginlik ve güç üretmemiz gerekir. Bu topraklar birlikte hareket ettiğinde dünyayı yöneten medeniyetler kurabilir" diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Son olarak, sağlık alanındaki yeniliklere ve koruyucu hizmetlere hız vermek için toplumun bu konuda daha proaktif olması gerektiğini ifade etti. Memişoğlu, AK Parti milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül ve Gökhan Diktaş ile birlikte Tekirdağ'da vatandaşlarla buluştu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Ziyarette, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan (sağda) ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş (solda) de yer aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Ziyarette, AK Parti Milletvekili Mestan Özcan (sağda) ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Ali Gümüş (solda) de yer aldı.