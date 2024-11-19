Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi Operasyonunun Detaylarını Açıkladı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi İddialarına Cevap Verdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 yılı bütçesi ile ilgili gerçekleştirilen görüşmelerde, yenidoğan çetesi operasyonuna dair iddialara yanıt verdi. Memişoğlu, "Sağlık müdürlüğümüz, kolluk birimlerimiz ve yargı mercilerince tam bir eş güdüm içerisinde çalışarak bu çeteyi çökerttik. Herhalde bundan rahatsız olanlar oldu ki üzerimize insafsızca bir saldırı başlattılar." açıklamasında bulundu.

Eleştirileri Çürüttü

Memişoğlu, kamuoyuna yansıyan iddialara karşı detaylı açıklamalarda bulundu. "Kamuoyuna 'yenidoğan çetesi' olarak aksettirilen, bizim 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi' dediğimiz süreçle ilgili öne çıkan tüm yalan ve iftiralara yanıt vereceğim." diyen Bakan, bu süreci kronolojik olarak açıkladı.

2016 Yılına Dair Soruşturma Detayları

Bakan Memişoğlu, "2016'da Sağlık Bakanlığı tarafından yenidoğan konusunda yürütülen bir soruşturmanın, İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak şahsı tarafından kapatıldığı" iddialarına dair de açıklamalarda bulundu. Söz konusu soruşturmanın 2016'da bir mail ihbarı ile başladığını, hiçbir bulguya rastlanmadığını ve sürecin uygun bir şekilde tamamlandığını ifade etti.

Özel Sağlık Tesislerine Yönelik Denetimler

Memişoğlu, özel sağlık tesislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerin sayısını da aktardı. "Denetim ekiplerimiz, 2024'te özel sağlık tesislerine yönelik toplamda 54,885 denetim gerçekleştirdi" diyerek, sağlık alanındaki denetimlerin düzenli ve sıkı bir şekilde yapıldığını vurguladı.

Adli Soruşturma ve Eşzamanlı Denetimler

Bakan, "Adli soruşturmanın başlatılması bizim tarafımızdan sağlandı" diyerek, ekim 2023 tarihinden itibaren yapılan eşzamanlı denetimleri örnek gösterdi. Bu süreçte suç örgütü üyelerinin telefon konuşmalarına dair görselleri de paylaşarak denetimlerin ne kadar etkili olduğunu gösterdi.

Bebek Ölümleri ile İlliyet Bağı

2024 yılı boyunca devam eden süreçte, bebek ölümleri ile suç örgütünün eylemleri arasında ilk kez bir illiyet bağı kurulduğunu belirten Memişoğlu, bu durumun tıbbi mütalaalar ile belgelendiğini ifade etti.

Sonuç ve Gelecek Hamleler

Son olarak, Memişoğlu, "Usulsüzlük tespit edilen özel hastaneler kapatıldı" diyerek, önümüzdeki süreçte sağlık sisteminde yapılacak hamleler hakkında bilgi verdi. Bakan, hukuksuzluklarla mücadelenin süreceğini ve toplumun zarar görmemesi için gerektiğinde sert önlemler alacaklarını belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan Memişoğlu, komisyonda bazı görselleri de paylaştı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin yapılan görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Bakan Memişoğlu, komisyonda bazı görselleri de paylaştı.