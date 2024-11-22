Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan Çetesini Çökerttik, Kötüleri Ayıklıyoruz

Yenidoğan Çetesinin Çökertilmesi Üzerine Açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, A Haber ekranlarında gerçekleştirdiği canlı yayında yenidoğan çetesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Bu çeteyi çökertmekle kendi kötülerimizi, çürük elmalarımızı ayıkladık. Sağlık sisteminde ne kadar varsa bunların hepsinin peşine gidiyoruz, gitmeye de devam edeceğiz," dedi.

“İnsanlıktan Nasibini Almamışlar Çetesi”

Yenidoğan çetesine ilişkin üzüntüsünü ve öfkesini dile getiren Memişoğlu, bu çeteye "insanlıktan nasibini almamışlar çetesi" ifadesini kullandı. 2016 yılında başlatılan iddiaları yalanlayarak, o dönemdeki soruşturmanın kapatıldığına dair iddiaları belgelerle çürüttü.

Bakanlık Soruşturması ve İddialar

2016 yılında İstanbul Sağlık Müdürü olduğunu hatırlatan Memişoğlu, "Bu soruşturma bakanlık tarafından [...] Ocak 2016'da başlamış bir soruşturma. Müfettiş İstanbul'a geldi, denetledi, rapor hazırlattı," ifadelerini kullandı. Ayrıca, soruşturmanın sonuçlarını bizzat Bakanlık'a sorduğunu ve suç unsuru bulunmadığını öğrendiğini belirtti.

Dezenformasyon ve İftira

Memişoğlu, toplumda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığını vurgulayarak, "Bunu sanki bugünkü soruşturmayla berabermiş gibi algılatıp maalesef bir dezenformasyon yapıyorlar, iftira atıyorlar" dedi. "Bu tür olayları sabilere yapmaları, bizi üzen bu," şeklinde konuştu.

Bebeklerin Ölüm İlgisi

Bebeklerin ölümüyle ilgili durumu 28 Haziran 2024'te öğrendiklerini belirten Memişoğlu, "Savcılık talimatıyla baskınlar yapıldı, tespit edilen deliller kanıt olundu," ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Yetkisi

İstanbul Sağlık Müdürü olduğunda kapatma yetkisinin il müdürlerinin olmadığını belirterek, bu tür iddiaların cahillik ve vicdansızlık olduğunu ifade etti. Ayrıca, bebeklerin öldüğü olayların dolandırıcılık olarak değerlendirildiğini hatırlattı.

Sağlık Sisteminin Güvencesi

Hamilelerin yaşam oranının yüzde 95’in üzerinde olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, Türk sağlık sisteminin dünyadaki en iyi sistemlerden biri olduğunu vurguladı. "Organize suç örgütüyle mücadele ediyoruz," dedi.

Bakan Memişoğlu’ndan İstifa Açıklaması

Bakan Memişoğlu, "Bu çeteyi yakalattığım için istifa istiyorlar; etmeyeceğim!" diyerek istifa talep edenlere yanıt verdi. Sağlık Bakanlığı'nın bu süreçte aktif rol oynadığını ve çetenin yakalanmasına büyük emek verdiğini kaydetti.

Gelecek Hedefleri

Hastanelerdeki teknolojik altyapıdan söz eden Memişoğlu, şehir hastanelerinde yeni yatırımların yapıldığını belirterek, araştırmalar yapmayı ve yeni malzemeler üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.